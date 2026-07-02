Henrique Fogaça - Reprodução do Instagram

Henrique FogaçaReprodução do Instagram

Publicado 02/07/2026 07:43 | Atualizado 02/07/2026 07:44

Rio - O chef Henrique Fogaça contou, no Instagram, nesta quarta-feira (1º), que sofreu um grave acidente de moto, em maio, e por isso não estava presente no episódio do "MasterChef Brasil", da Band, exibido na última terça (30). Depois de ter sido chamado de 'Folgaça', o jurado do reality culinário expôs o caso, disse que sofreu vários ferimentos e revelou que teve a aliança furtada no hospital.

"Todos meus seguidores, as pessoas que me acompanham no 'MasterChef', venho aqui fazer uma nota de esclarecimento. Não expus isso há quase dois meses, mas vou falar aqui agora: dia 5 de maio, voltando do 'Masterchef' na (rodovia) Castelo Branco, eu peguei óleo na pista, estava a 120 (quilômetros) por hora, caí e não morri por Deus, porque meu santo é muito forte, mas eu não pus isso na mídia", contou.

O chef esclareceu que por este motivo não aparece em um episódio reality culinário. "E teve um episódio que eu não estava, acho que terça-feira (30), e saiu na mídia falando que eu tive um acidente e tal, e alguns veículos puseram: 'Henrique Folgaça está fora do MasterChef'. Tipo, como se eu fosse folgado, deu atestado, não foi trabalhar e foi substituído. Então, para que fique claro aqui, eu não ia expor, mas eu sempre trabalhei muito, inclusive eu poderia ter ficado, sei lá, 30, 40 dias afastado com o acidente que eu tive", acrescentou.

Fogaça detalhou os ferimentos causados pelo acidente. "Eu quebrei três costelas, bati a bacia, quase trinquei, ralei minhas pernas, f*di a perna e o tornozelo, ralei meu joelho, minhas pernas e a mão, foi brutal. Então, só para deixar claro aqui: arrasta para o lado, para você ver como eu sou o 'Folgaça' e o meu atestado, beleza?", finalizou.



Na legenda, ele escreveu: "Arrasta pro lado. Conteúdo sensível. Ah, ainda por cima roubaram minha aliança no hospital. Fui dar conta dois dias depois. Ligamos no hospital mas disseram que não sabiam de nada".



Veja (conteúdo sensível):