Xamã e Sophie Charlotte - Reprodução do Instagram

Xamã e Sophie CharlotteReprodução do Instagram

Publicado 02/07/2026 06:35

Rio - Xamã, de 36 anos, aproveitou um passeio de barco com Sophie Charlotte, de 37, e compartilhou um clique do momento com os fãs por meio do Instagram Stories, nesta quarta-feira (1º). Na imagem, os dois aparecem de costas admirando a paisagem. Como trilha sonora, o ator e cantor escolheu a música "My Girl (Minha Garota)", do grupo The Temptations.

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Xamã e Sophie têm mantido a discrição em relação à vida pessoal desde que reataram o namoro. O relacionamento havia chegado ao fim no Carnaval, em fevereiro, após dois anos.