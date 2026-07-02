Xamã e Sophie CharlotteReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Xamã, de 36 anos, aproveitou um passeio de barco com Sophie Charlotte, de 37, e compartilhou um clique do momento com os fãs por meio do Instagram Stories, nesta quarta-feira (1º). Na imagem, os dois aparecem de costas admirando a paisagem. Como trilha sonora, o ator e cantor escolheu a música "My Girl (Minha Garota)", do grupo The Temptations. 
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Xamã e Sophie Charlotte - Reprodução do Instagram
Xamã e Sophie Charlotte - Reprodução do Instagram
Xamã e Sophie Charlotte - Victor Chapetta / Brazil News
Xamã e Sophie Charlotte - Victor Chapetta / Brazil News
Xamã e Sophie Charlotte - Roberto Filho / Brazil News
Xamã e Sophie têm mantido a discrição em relação à vida pessoal desde que reataram o namoro. O relacionamento havia chegado ao fim no Carnaval, em fevereiro, após dois anos.
Entretanto, os rumores de que eles estavam juntos novamente iniciaram durante a turnê musical de "Três Graças", em maio. Nas apresentações, os dois, que interpretaram Bagdá e Gerluce no folhetim, cantaram juntos e se abraçaram no palco. 
Pouco tempo depois, as interações do cantor nas fotos de Sophie nas redes sociais reforçaram os boatos de reconciliação. Já no mês passado, o casal foi flagrado juntinho no shopping e durante uma viagem à Alemanha, país onde ela nasceu.
 