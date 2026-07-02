Viih Tube - Reprodução Instagram

Viih Tube Reprodução Instagram

Publicado 02/07/2026 17:57

Rio - Viih Tube comentou nesta quinta-feira (2) as críticas recebidas após a estreia do reality "As Patroas", gravado com funcionárias que trabalham em sua casa. Segundo a influenciadora, as situações exibidas no primeiro episódio foram planejadas e tinham como objetivo provocar uma reflexão sobre temas ligados às relações de trabalho.

A criadora de conteúdo contou que ficou surpresa com a repercussão e revelou que precisou mudar o cronograma de divulgação da produção. "Meu Deus do céu, gente, a proporção que tomou. Eu estou mega assustada. A nossa intenção era chamar a atenção", afirmou.

De acordo com Viih, o segundo episódio seria lançado apenas no sábado, mas acabou sendo antecipado por causa da reação do público. Ela explicou que a ideia era dar um intervalo de 72 horas para que os espectadores identificassem elementos da encenação antes da continuação da história.

Ao justificar a proposta do reality, a influenciadora afirmou que o quadro "Lavando Roupa Suja" foi criado justamente para estimular discussões sobre questões sociais. "Todo 'Lavando Roupa Suja' traz uma crítica social", declarou.