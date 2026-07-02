Klara Castanho celebra papel em filme de Marília - Reprodução Instagram

Klara Castanho celebra papel em filme de MaríliaReprodução Instagram

Publicado 02/07/2026 15:54

Rio - Klara Castanho comemorou nesta quarta-feira (1º) a confirmação no elenco do filme sobre a vida de Marília Mendonça. A atriz interpretará Maiara, da dupla com Maraisa, uma das amigas mais próximas da cantora, enquanto Sophia Valverde viverá Maraisa.

"Agora é oficial. Vocês não imaginam a honra de viver a Maiara nesse projeto. Espero que vocês embarquem e se emocionem com a gente", escreveu Klara nas redes sociais ao anunciar a novidade.

Segundo a atriz, interpretar uma pessoa real será um desafio inédito em sua carreira. "Estou muito feliz e honrada de fazer parte desse projeto, que está sendo feito com muito carinho, amor e respeito à trajetória da Marília", afirmou. Ela também contou que a música sertaneja sempre esteve presente em sua vida e lembrou que a família acompanhava de perto a carreira da artista.

Dirigido por Dainara Toffoli, o longa já está em fase de gravações e tem lançamento previsto para 2027. O elenco reúne ainda Marina Versos, que viverá Marília Mendonça, além de Hermila Guedes, Marcelo Serrado, Alejandro Claveaux, George Sauma e Sophia Valverde.