Alinne Moraes aposta em transparência e encanta fãs: DeusaReprodução Instagram
As fotos foram feitas em uma área de floresta localizada nos arredores do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O cenário natural reforçou o clima conceitual da produção, marca recorrente nas publicações da artista.
Nos comentários, os seguidores não economizaram elogios. "Simplesmente maravilhosa", escreveu um internauta. "É um privilégio admirar uma beleza tão grande", comentou outro. "Uma deusa", resumiu um terceiro.
Discreta quando está longe das gravações, Alinne costuma compartilhar poucos momentos da vida pessoal. Em entrevistas, a atriz já afirmou que prefere manter distância dos holofotes quando não está trabalhando.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.