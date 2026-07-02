Alinne Moraes aposta em transparência e encanta fãs: Deusa - Reprodução Instagram

Alinne Moraes aposta em transparência e encanta fãs: DeusaReprodução Instagram

Publicado 02/07/2026 18:57

Rio - Alinne Moraes chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (2) ao publicar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Nas imagens, a atriz aparece usando um vestido transparente em meio à vegetação, com os cabelos e o corpo molhados.

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As fotos foram feitas em uma área de floresta localizada nos arredores do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O cenário natural reforçou o clima conceitual da produção, marca recorrente nas publicações da artista.Nos comentários, os seguidores não economizaram elogios. "Simplesmente maravilhosa", escreveu um internauta. "É um privilégio admirar uma beleza tão grande", comentou outro. "Uma deusa", resumiu um terceiro.Discreta quando está longe das gravações, Alinne costuma compartilhar poucos momentos da vida pessoal. Em entrevistas, a atriz já afirmou que prefere manter distância dos holofotes quando não está trabalhando.