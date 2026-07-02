Samara Felippo se recupera de uma blefaroplastia - Reprodução/Instagram

Samara Felippo se recupera de uma blefaroplastiaReprodução/Instagram

Publicado 02/07/2026 17:07

Rio - Samara Felippo, de 47 anos apareceu em vídeo nas redes sociais após realizar uma blefaroplastia, cirurgia para remoção do excesso de pele nas pálpebras, nesta quinta-feira (2). A atriz brincou sobre o cuidado da filha no processo de recuperação em casa.

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"Oi gente, início de férias foi quando resolvi fazer minha blefo e é assim que sou tratada. Minha manicure. Se eu mostro ela, ela fica com a agenda cheia", disse nos Stories.

Na quarta-feira (1º), a artista foi submetida ao procedimento estético. "Já estou aqui no hospital. Pra quem está querendo saber, me internei. Estou me internando agora. Já vou subir para a sala. Eu escolhi a anestesia geral. Quer dizer, não geral, mas é só um sedativozinho pra dormir. E vai ter anestesia local", contou.