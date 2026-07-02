Colin Farell fala sobre encontro com Maradona em 2005Reprodução/Instagram
Conhecido por filmes como "Os Banshees de Inisherin" (2022) e "Batman" (2022), e pela série "Pinguim" (2024), o irlandês revelou que o encontro aconteceu na pausa das gravações de um filme no Uruguai em 2005. Na ocasião, ele decidiu visitar o país vizinho com o pai.
No hotel, recomendaram uma boate para Farell e o pai. Nela, eles viram o jogador. "Conseguimos uma mesa em um canto, pedimos nossas primeiras bebidas e então ouvi uma comoção na porta da frente, que ficava a uns 12 ou 15 metros de distância. Eu olhei… Nunca vou me esquecer. Havia lanternas e flashes, e cerca de 15 ou 20 pessoas em semicírculo se afastando de nós. As luzes se apagaram. Não estou brincando. Uma brecha se abriu e lá estava ele. Um gênio da poesia, com 1,65 metro de altura."
Naquela noite, ocorreu o beijo. Fotos do momento ganharam notoriedade internacionalmente, entre elas, Maradona e o ator aparecem conversando próximos, e, enfim, se beijando.
O artista disse, ainda, que se encontrou novamente com o argentino. "Quando você encontra seu ídolo, alguém que você idolatra como eu o idolatrava, o gênero não importa. Ele foi magnífico! Na noite seguinte, nos encontramos novamente. A filha dele e meu pai estavam lá naquela noite. Ele tinha dado aquela camisa para mim, autografou, e quando voltei para o quarto do hotel vi que ele não a tinha assinado para 'Colin', mas sim para o meu pai, Ayrman. Imagine, meu pai ficou radiante e, a princípio, eu me senti frustrado, mas depois entendi a importância daquele gesto, que foi uma atitude de classe."