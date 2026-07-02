Marina Ruy Barbosa surge em fotos raras coladinha com o noivo, Abdul Fares, durante festa - Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa surge em fotos raras coladinha com o noivo, Abdul Fares, durante festaReprodução/Instagram

Publicado 02/07/2026 12:28 | Atualizado 02/07/2026 12:38

Rio - Marina Ruy Barbosa compartilhou, nesta quarta-feira (1º), novos registros da comemoração de seu aniversário de 31 anos. A atriz, que completou a nova idade na terça-feira (30), publicou um álbum no Instagram com fotos do jantar íntimo que reuniu familiares, amigos e o noivo, Abdul Fares.

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Nas imagens, Marina aparece produzida para a noite especial e posa ao lado da mãe, Gioconda Ruy Barbosa, do pai, Paulo Barbosa, e do empresário Abdul Fares, com quem está noiva desde outubro de 2023. Em um dos cliques, a atriz aparece abraçada ao companheiro durante a festa.A celebração teve jantar preparado pela mãe da artista e karaokê comandado pelos amigos. Entre os convidados, estava Mariana Ximenes, que também prestigiou a comemoração.Na legenda da publicação, Marina contou que, inicialmente, não pretendia fazer festa. "Há uma semana, eu tinha decidido que não faria nada e passaria a virada do meu aniversário em silêncio, quietinha, mas claro, na companhia dos meus gatos. Mas a vida, às vezes, tem planos mais bonitos do que os nossos. E o meu signo também tem um pouco dessas variações de humor e intensidade profunda… confesso", escreveu.Em seguida, a atriz refletiu sobre a importância de celebrar a vida. "Quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que celebrar a vida nunca é exagero. Que o amor nunca ocupa espaço demais. Sou profundamente grata por estar cercada de pessoas tão generosas, tão cuidadosas nos detalhes e tão presentes nos momentos que realmente importam. Para quem dizia que não faria absolutamente nada, acabei ganhando mil surpresas de aniversário. E eu amei cada uma delas", declarou.Marina também destacou o significado da nova fase. "Celebrar cada novo ano deixou de ser apenas uma tradição. Virou um privilégio. Um lembrete de que estar aqui, com saúde, cercada de amor e podendo fazer o que eu amo, é um presente que nunca mais quero considerar garantido".Por fim, a artista agradeceu pelas mensagens que recebeu dos seguidores. "Saibam que eu leio, sinto e guardo tudo com muito carinho. Amo cada um de vocês do fundo do meu coração. Que esse novo ciclo seja vivido com a mesma intensidade com que aprendi a agradecer pela vida".