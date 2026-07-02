Sabrina Sato mostra barriguinha em fotos inéditas do chá revelaçãoReprodução / Instagram
Na legenda da publicação, Sabrina escreveu: "Por céus e mares eu andei….". As imagens mostram detalhes da decoração da festa, a reação emocionada do casal e a participação de Zoe, de 7 anos, filha da apresentadora com Duda Nagle. A menina também celebrou a chegada do irmão mais novo.
A postagem recebeu diversas mensagens de carinho de fãs e amigos famosos. "Família linda", escreveu uma internauta. "Muito linda", comentou outra. "Deus abençoe vocês", desejou uma seguidora. Outro perfil questionou ao notar o tamanho da barriga: "Quantos meses???".
A gravidez foi anunciada oficialmente no dia 22 de junho, em um vídeo narrado por Zoe. Na gravação, a menina contou que pedia um irmão em suas orações desde os 5 anos e comemorou a chegada do novo integrante da família.
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