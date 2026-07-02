Marcos Oliveira - Reprodução / Instagram

Marcos OliveiraReprodução / Instagram

Publicado 02/07/2026 08:45

Rio - Conhecido por interpretar Beiçola em "A Grande Família", Marcos Oliveira está internado no hospital São Lucas, em Copacabana, depois de apresentar uma infecção na região do períneo. O ator deu entrada na unidade de saúde, nesta quarta-feira (1º), e deve realizar uma cirurgia nesta manhã.

"Ele deu entrada no Hospital das Clínicas de Jacarepaguá na terça (30) e ontem, quarta (1º), foi transferido para o Hospital São Lucas, em Copacabana. A causa foi uma infecção na região do períneo. Ainda não há previsão de alta, porque tudo está programado para que ele faça uma cirurgia, agora, às 11h", informou Rose Scalco, amiga e advogada do ator, ao DIA, nesta quinta (2).