Marcos OliveiraReprodução / Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Conhecido por interpretar Beiçola em "A Grande Família", Marcos Oliveira está internado no hospital São Lucas, em Copacabana, depois de apresentar uma infecção na região do períneo. O ator deu entrada na unidade de saúde, nesta quarta-feira (1º), e deve realizar uma cirurgia nesta manhã. 
"Ele deu entrada no Hospital das Clínicas de Jacarepaguá na terça (30) e ontem, quarta (1º), foi transferido para o Hospital São Lucas, em Copacabana. A causa foi uma infecção na região do períneo. Ainda não há previsão de alta, porque tudo está programado para que ele faça uma cirurgia, agora, às 11h", informou Rose Scalco, amiga e advogada do ator, ao DIA, nesta quinta (2).
Vale lembrar que o artista enfrentou alguns problemas de saúde nos últimos anos. Em maio, o ator passou por uma cirurgia de hérnia. Em 2024, ele realizou um cateterismo de emergência. Já em 2022 foi submetido a cirurgia de fístula na uretra.  
Com problemas financeiros, Oliveira se mudou, no ano passado, para o Retiro dos Artistas, fundado em 1918, com a missão de oferecer abrigo e assistência a profissionais do entretenimento em situação de vulnerabilidade. Marieta Severo, que contracenou por cerca de 13 anos com Marcos, doou e mobiliou o imóvel para o amigo. 