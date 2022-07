Marcos Oliveira - reprodução / Internet

Publicado 14/07/2022 11:20

Rio - Marcos Oliveira, que interpretou o Beiçola em 'A Grande Família', se submeteu a uma cirurgia de fístula na uretra, nesta quarta-feira, no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. Após o procedimento, o estado de saúde do ator de 69 anos, que segue internado, é estável. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, em nota, na manhã desta quinta-feira, ao DIA. "O paciente está estável e apresenta boa recuperação pós-cirúrgica", informou.

Através do Instagram Stories, Marcos falou sobre a cirurgia: "Já operei e estou na enfermaria me recuperando. A equipe do dr. Alex cuidou muito bem de mim. Agora é esperar cicatrizar e voltar para casa para terminar de me recuperar. Para em seguida trabalhar de novo. Muito obrigada a todo mundo que orou por mim. Vamos a luta minha gente", escreveu o ator.