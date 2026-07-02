Marcos Oliveira está em observação no CTI após cirurgia Reprodução/Instagram
No CTI, Marcos Oliveira se recupera de retirada de abscesso
Ator foi submetido a cirurgia devido uma infecção na região do períneo
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