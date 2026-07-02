Cartagena das Índias surgiu nas redes após vencer processo contra Rodrigo Branco - Reprodução/Instagram

Cartagena das Índias surgiu nas redes após vencer processo contra Rodrigo Branco Reprodução/Instagram

Publicado 02/07/2026 15:39

Rio - Thelma Assis reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (2). A apresentadora e campeã do "BBB 20" curtiu um período de descanso em Cartagena das Índias, na Colômbia, após revelar que venceu o processo por racismo movido contra o empresário Rodrigo Branco.

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"A vida pede pausas, solitude, reflexões, reciprocidade e registros de bons momentos. Foi isso que vivi nos últimos dias, de férias, viajando pela Colômbia. Mesmo estando fora das redes sociais, recebi o carinho de vocês. Agora estou de volta, com energia renovada e mais forte que a muralha de Cartagena", escreveu na legenda.

"Se o condenado honrar com o pagamento, além de arcar com os custos do processo, a verba será destinada a uma instituição de combate ao racismo. Dessa forma, darei um desfecho condizente com o que realmente me fez chegar até aqui como pessoa e como profissional: a educação, o respeito e a esperança em uma sociedade verdadeiramente antirracista", concluiu.