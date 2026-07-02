Ex-Dominó relembra fracasso da carreira solo: 'Cuspi no prato que comi' - Reprodução

Ex-Dominó relembra fracasso da carreira solo: 'Cuspi no prato que comi'Reprodução

Publicado 02/07/2026 22:07 | Atualizado 02/07/2026 22:09

Rio - Afonso Nigro fez uma autocrítica ao relembrar a fase que viveu após deixar o Dominó. Em entrevista ao canal "Corredor 5", no YouTube, o cantor contou que optou por não incluir os sucessos da banda nos shows da carreira solo, decisão que, segundo ele, prejudicou sua trajetória profissional.

"Rolou muito show, mas eu cometi o erro que todo imbecil comete: não cantava as músicas da época do Dominó. Eu estava cabeludo, parecendo o Jon Bon Jovi, usando calça de couro, decidido a cantar as músicas que eu gostava. Cuspi no prato que comi. Foi feio, foi besta", afirmou.

O artista disse que, na época, havia conquistado três apartamentos e dois carros com o sucesso do grupo, mas acabou perdendo o patrimônio depois que os shows diminuíram. "Já tinha acabado tudo. Não tinha mais apartamento, estava com um carro velho. Fui vendendo as coisas. Não conseguia fazer show no Brasil", relembrou.

Afonso também revelou que os integrantes do Dominó recebiam apenas 10% dos lucros gerados pela banda. Segundo ele, a divisão era motivo de insatisfação, mas acredita que permaneceu no grupo por ser o vocalista principal.

