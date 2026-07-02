Luísa Sonza exibe corpo após treinos: Me sentindo a Virginia'Reprodução Instagram
Luísa Sonza exibe corpo após treinos: 'Me sentindo a Virginia'
Cantora contou que adotou uma rotina de exercícios há um mês e mostrou a definição dos braços e do abdômen
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