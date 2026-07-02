Luísa Sonza exibe corpo após treinos: Me sentindo a Virginia' - Reprodução Instagram

Luísa Sonza exibe corpo após treinos: Me sentindo a Virginia'Reprodução Instagram

Publicado 02/07/2026 21:16 | Atualizado 02/07/2026 21:35

Rio - Luísa Sonza comemorou a evolução na rotina fitness nesta quinta-feira (2) ao compartilhar um vídeo nas redes sociais. A cantora mostrou a definição dos braços e do abdômen e contou que está treinando há cerca de um mês.

Bem-humorada, a artista brincou ao observar o próprio físico. "Olha esse bíceps... nem sei o que é bíceps, mas estou treinando", disse antes de revelar quem a inspirou a começar os exercícios.

"Estou me sentindo a Virginia Fonseca. Vi Ana Castela e Virginia treinando. Agora resolvi treinar também, tem um mês. Se forçar, aparece", brincou Luísa, enquanto contraía o abdômen para destacar os músculos.