Luana Piovani fala sobre programa de reality da Viih Tube - Reprodução/Instagram

Luana Piovani fala sobre programa de reality da Viih TubeReprodução/Instagram

Publicado 02/07/2026 15:48

Rio – Luana Piovani, de 49 anos, utilizou as redes sociais para detonar o reality “As Patroas”, criado pelo casal de influenciadores Viih Tube e Eliezer. Nesta quinta-feira (2), a atriz repostou uma série de vídeos que falavam sobre o caso.



Nas publicações, ela escreveu: "E vai acontecer o que com essa desgraça? Vai ganhar um quadro sobre maternidade, bem provável", questionou.



Entre os vídeos compartilhados pela artista, um influenciador define o reality como uma forma de exploração ao trabalhador. "Imoral, absurdo, porco, nojento, indecente. Isso que é esse reality que resolveram lançar colocando seus funcionários em tarefas humilhantes, degradantes, e ela lançou como um reality. É muito absurdo que a gente corrobore com esse tipo de coisa", afirmou o criador de conteúdo.



As críticas ao programa têm sido crescentes desde a publicação do primeiro quadro. “As Patroas” surge com a premissa de que os 11 funcionários da influenciadora Viih Tube e de seu marido participariam de uma disputa a um prêmio de R$ 20 mil.



Na primeira prova, eles tiveram que procurar por moedas escondidas pela mansão, dispostas em espaços diferentes, como um vaso sanitário e o lixo do banheiro. O primeiro episódio foi publicado na última terça-feira (30) no YouTube e nas redes sociais.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa