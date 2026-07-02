Vini Jr. posa ao lado de Jay-Z - Reprodução / Instagram

Vini Jr. posa ao lado de Jay-ZReprodução / Instagram

Publicado 02/07/2026 08:52

Rio - Vini Jr. compartilhou, nesta quarta-feira (1º), um registro ao lado de Jay-Z nos Estados Unidos, onde acontece a Copa do Mundo de 2026. O encontro entre o jogador da Seleção Brasileira e o rapper chamou atenção pela ligação profissional entre eles: o marido de Beyoncé é fundador da Roc Nation, grupo que atua também no gerenciamento de carreiras esportivas.

A Roc Nation Sports tem Vini Jr. entre os nomes representados no futebol. A empresa também agencia Endrick, companheiro do atacante no Real Madrid e na Seleção Brasileira.

Os dois jogadores seguem com o Brasil na Copa. A Seleção enfrenta a Noruega no próximo domingo (5), pelas oitavas de final do Mundial, no New York New Jersey Stadium. A partida está marcada para 17h no horário de Brasília.