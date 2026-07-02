Homenagem a Alceu Valença vira 'Carnaval' surpresa nas ruas de Olinda - Reprodução / Redes Sociais

Homenagem a Alceu Valença vira 'Carnaval' surpresa nas ruas de OlindaReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/07/2026 08:04

Rio - A celebração pelos 80 anos de Alceu Valença tomou conta de Olinda, nesta quarta-feira (1º), em clima de Carnaval fora de época. Símbolo da cultura pernambucana, o cantor foi homenageado com um cortejo pelas ruas do Sítio Histórico e emocionou o público ao aparecer na sacada da Casa Estação da Luz, no Carmo, para um pocket-show surpresa.



Durante cerca de uma hora, Alceu cantou sucessos que marcaram sua trajetória, como "Bicho Maluco Beleza", "Diabo Loiro", "Estação da Luz", "Morena Tropicana" e "Anunciação". Ao lado dos irmãos Aécio, Delminha e Décio, o artista acompanhou o coro do público, que entoou parabéns ao som da Orquestra Paranampuka.



"Obrigado por essa surpresa. Eu não sabia que ia ter, mas o encontro com vocês é sempre fantástico", declarou Alceu, emocionado com a homenagem. A aparição do cantor era aguardada pelo público e só foi confirmada quando ele surgiu na janela central do casarão. A festa também contou com a presença inesperada do Maestro Duda, de 90 anos.



A homenagem foi articulada pela Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos, em parceria com a Prefeitura de Olinda e Yanê Montenegro, mulher de Alceu. O cortejo reuniu foliões, dançarinos de frevo, porta-estandartes e um boneco gigante do aniversariante, que percorreu as ruas do Sítio Histórico até a Casa Estação da Luz.



Assista:

“Tu vens, tu vens...” O público acompanhou em coro a apresentação de “Anunciação”, cantada por Alceu Valença durante a celebração de seus 80 anos em Olinda. Um dos momentos mais emocionantes da noite nas ladeiras da cidade.



️ Fagner Clemente/JC#AlceuValença… pic.twitter.com/81PJUBbDY3 — Social1 (@blogsocial1) July 2, 2026



Olinda viveu um verdadeiro clima de Carnaval nesta quarta-feira (1º)!



As comemorações pelos 80 anos de Alceu Valença tomaram conta das ruas do Sítio Histórico, reunindo fãs, admiradores e muita emoção em uma grande homenagem ao artista pernambucano. pic.twitter.com/9UKXOFDtKQ — Portal Tardeando (@PTardeando) July 2, 2026



