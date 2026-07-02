Após enfrentar uma crise financeira provocada por um golpe milionário, Junior Caldeirão comprou um apartamento em Salvador, na BarraReprodução / Instagram
Ao exibir a vista para a região da Barra, o influenciador celebrou: "Pobres, simplesmente agora eu tenho um apê na Barra, meu amor. Olha essa vista! Cata essa vista de rico!". Em outro momento, voltou a comemorar a conquista: "Você achou que ia me ver na falência, diabo? Olha eu aqui! Olha eu no luxo aqui!".
Junior explicou que adquiriu o imóvel já mobiliado e mostrou detalhes dos cômodos. "Comprei já todo mobiliado, tá gente? Veio com copo, com taça, geladeira, televisão, Wi-Fi... Tudo que está aqui já veio nele. Eu só fiz vir", afirmou. Apesar do entusiasmo, o influenciador definiu o apartamento como simples. "É um apezinho bem humilde, tá gente? Nada de 'uau', mas é meu!"
Segundo o influenciador, o imóvel faz parte de um acordo firmado durante a venda de um antigo prédio que seria transformado em boate. Ele explicou que desistiu do projeto após descobrir problemas estruturais que inviabilizavam a construção. "A gente perdeu muito dinheiro nessa proposta, porém foi a melhor que a gente conseguiu. E aí ele deu esse imóvel aqui, na Barra. Eu aceitei porque imóvel sempre valoriza, é um investimento perfeito", contou.
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Junior também aproveitou para atualizar os seguidores sobre sua situação financeira. Ele afirmou que conseguiu quitar praticamente todas as dívidas acumuladas após o golpe que sofreu e disse que só resta um débito bancário de 90 mil, que pretende contestar: "Isso foi um erro do banco. Se for pra sujar meu nome, que suje", declarou.
O influenciador relatou que vendeu investimentos, reduziu despesas e reorganizou a empresa para conseguir recuperar o patrimônio. "Cortei gastos, demiti muita gente da minha empresa. Hoje eu vejo que não fez falta nenhuma. Graças a Deus consegui ter educação financeira pra sair disso, porque eu morro de medo de ficar pobre."
Segundo Junior, as dívidas vieram majoritariamente de um golpe de mais de R$ 600 mil que sofreu após descobrir que um amigo de infância, contratado para administrar suas finanças, desviava dinheiro da empresa.
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Junior Caldeirão, de 27 anos, é um dos influenciadores digitais mais populares da Bahia. Conhecido por vídeos de humor e pelos bordões que viralizam nas redes sociais, ele reúne milhões de seguidores compartilhando vídeos sobre o cotidiano, bastidores da rotina, conquistas pessoais e ações beneficentes.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa