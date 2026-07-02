Após enfrentar uma crise financeira provocada por um golpe milionário, Junior Caldeirão comprou um apartamento em Salvador, na Barra - Reprodução / Instagram

Após enfrentar uma crise financeira provocada por um golpe milionário, Junior Caldeirão comprou um apartamento em Salvador, na BarraReprodução / Instagram

Publicado 02/07/2026 09:56 | Atualizado 03/07/2026 10:19

Rio - Após enfrentar uma crise financeira provocada por um golpe milionário , Junior Caldeirão comemorou uma nova conquista pessoal. O influenciador revelou, nesta quarta-feira (1º), que comprou um apartamento mobiliado no bairro da Barra, em Salvador, e compartilhou um tour pelo imóvel nas redes sociais.

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Empolgado, Junior contou que não pretendia anunciar a novidade tão cedo, mas decidiu dividir o momento com os seguidores. "Isso é pro diabo ver que ele não tem vez. É para a pobreza ver que eu assusto ela todo dia", brincou ele, antes de mostrar o apartamento.



Ao exibir a vista para a região da Barra, o influenciador celebrou: "Pobres, simplesmente agora eu tenho um apê na Barra, meu amor. Olha essa vista! Cata essa vista de rico!". Em outro momento, voltou a comemorar a conquista: "Você achou que ia me ver na falência, diabo? Olha eu aqui! Olha eu no luxo aqui!".



Junior explicou que adquiriu o imóvel já mobiliado e mostrou detalhes dos cômodos. "Comprei já todo mobiliado, tá gente? Veio com copo, com taça, geladeira, televisão, Wi-Fi... Tudo que está aqui já veio nele. Eu só fiz vir", afirmou. Apesar do entusiasmo, o influenciador definiu o apartamento como simples. "É um apezinho bem humilde, tá gente? Nada de 'uau', mas é meu!"



Segundo o influenciador, o imóvel faz parte de um acordo firmado durante a venda de um antigo prédio que seria transformado em boate. Ele explicou que desistiu do projeto após descobrir problemas estruturais que inviabilizavam a construção. "A gente perdeu muito dinheiro nessa proposta, porém foi a melhor que a gente conseguiu. E aí ele deu esse imóvel aqui, na Barra. Eu aceitei porque imóvel sempre valoriza, é um investimento perfeito", contou.







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Junior também aproveitou para atualizar os seguidores sobre sua situação financeira. Ele afirmou que conseguiu quitar praticamente todas as dívidas acumuladas após o golpe que sofreu e disse que só resta um débito bancário de 90 mil, que pretende contestar: "Isso foi um erro do banco. Se for pra sujar meu nome, que suje", declarou.



O influenciador relatou que vendeu investimentos, reduziu despesas e reorganizou a empresa para conseguir recuperar o patrimônio. "Cortei gastos, demiti muita gente da minha empresa. Hoje eu vejo que não fez falta nenhuma. Graças a Deus consegui ter educação financeira pra sair disso, porque eu morro de medo de ficar pobre."



Segundo Junior, as dívidas vieram majoritariamente de um golpe de mais de R$ 600 mil que sofreu após descobrir que um amigo de infância, contratado para administrar suas finanças, desviava dinheiro da empresa. Junior também aproveitou para atualizar os seguidores sobre sua situação financeira. Ele afirmou que conseguiu quitar praticamente todas as dívidas acumuladas após o golpe que sofreu e disse que só resta um débito bancário de 90 mil, que pretende contestar: "Isso foi um erro do banco. Se for pra sujar meu nome, que suje", declarou.O influenciador relatou que vendeu investimentos, reduziu despesas e reorganizou a empresa para conseguir recuperar o patrimônio. "Cortei gastos, demiti muita gente da minha empresa. Hoje eu vejo que não fez falta nenhuma. Graças a Deus consegui ter educação financeira pra sair disso, porque eu morro de medo de ficar pobre."Segundo Junior, as dívidas vieram majoritariamente de um golpe de mais de R$ 600 mil que sofreu após descobrir que um amigo de infância, contratado para administrar suas finanças, desviava dinheiro da empresa.

"Eu aprendi muito com esse processo que aconteceu comigo, do golpe, dos roubos em relação à amizade. Quando eu descobri todas as coisas que aconteceram comigo, eu dei um basta imediatamente", afirmou. Em seguida, deixou um conselho aos seguidores: "Perdoar não é conviver. Tem pessoas que passaram pela sua vida, mas não vão permanecer. Tem gente que é melhor continuar amando de longe do que permanecer na sua vida porque essa pessoa só vai te destruir."