Burna Boy e Ludmilla - Reprodução de vídeo

Burna Boy e LudmillaReprodução de vídeo

Publicado 03/07/2026 08:13

Rio - Ludmilla esteve entre os convidados da festa de aniversário do cantor nigeriano Burna Boy, nesta quinta-feira (2), em Portugal. A cantora de 31 anos apareceu, em vídeo publicado nas redes sociais, tomando um shot - pequena quantidade de bebida alcoólica concentrada de apenas uma vez - com o artista e até fazendo uma dancinha.

É o fervo da Lud no aniversário do @burnaboy



Ludmilla marca presença no aniversário do cantor Nigeriano “Burna Boy”. O evento conta somente com familiares e amigos próximos pic.twitter.com/7Z8cjYZ0ST — LUDMILLA Central (@LudmillaCentral) July 3, 2026

Em um comentário feito no perfil "Ludmilla Central", do Instagram, a cantora disse: "Nem o Burna escapa dos meus shots".

Ludmilla está em Portugal pois é uma das atrações do festival Afro Nation, que acontece nesta sexta (3). Burna também integra o line-up. O artista nigeriano é considerado um dos maiores artistas da música africana moderna e ajudou a popularizar o ritmo Afrobeats.

Ele emplacou a faixa "Dai Dai" com Shakira, tema da Copa do Mundo de 2026, no topo do Spotify Global, e já cantou com Ed Sheeran, Chris Martin, vocalista do Coldplay, Justin Bieber e Sam Smith. Ele também já se apresentou com Anitta na final da UEFA Champions League, em 2023.