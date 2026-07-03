Luan Pereira e Victória Miranda - Clayton Felizardo / Brazil News

Luan Pereira e Victória MirandaClayton Felizardo / Brazil News

Publicado 03/07/2026 06:34

Rio - Chegou ao fim o noivado de Luan Pereira e Victória Miranda. A influenciadora digital confirmou o término do relacionamento por meio do Instagram Stories, nesta quinta-feira (2), e disse que foi surpreendida com a decisão do cantor. Os dois estavam juntos há quase um ano.

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"Em respeito a todos vocês, que sempre foram muito queridos comigo e com o meu relacionamento, gostaria de dizer que eu e o Luan não somos mais um casal. Fiz o possível e o impossível para que esse relacionamento desse certo, mas, infelizmente, as coisas não aconteceram como eu esperava. Um relacionamento é feito de duas pessoas que se amam, se respeitam e escolhem uma à outra todos os dias. Para que tudo dê certo, os dois precisam querer. Infelizmente, esse não foi o desejo dele", afirmou Victória.

"Dormi ouvindo ele dizer que me amava muito e acordei com ele decidido a terminar. Segundo as palavras dele, o coração já não ardia mais por mim. Resumindo: 'a ânsia de ter e o tédio de possuir'. Amo vocês, obrigada por todo o carinho e por tudo", acrescentou.

Antes do posicionamento de Vitória, os rumores sobre o término já circulavam na internet depois que eles deixaram de se seguir no Instagram e apagaram as fotos juntos. A influenciadora também chamou a atenção ao surgir sem a aliança de noivado em um post.