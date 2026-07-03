Luan Pereira e Victória MirandaClayton Felizardo / Brazil News
Luan Pereira termina o noivado com Victória Miranda
Os dois estavam juntos há quase um ano
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