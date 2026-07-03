Luan Pereira e Victória MirandaClayton Felizardo / Brazil News

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Isabelle Rosa
Rio - Chegou ao fim o noivado de Luan Pereira e Victória Miranda. A influenciadora digital confirmou o término do relacionamento por meio do Instagram Stories, nesta quinta-feira (2), e disse que foi surpreendida com a decisão do cantor. Os dois estavam juntos há quase um ano. 
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Victória Miranda e Luan Pereira - Reprodução/Instagram
Victória Miranda confirma término do noivado com Luan Pereira - Reprodução do Instagram
Luan Pereira e Victória Miranda - Clayton Felizardo / Brazil News
Luan Pereira e Victória Miranda - Reprodução/Instagram
Victória Miranda e o cantor Luan Pereira - Reprodução/Instagram
Luan Pereira e Victória Miranda - Reprodução / Instagram
"Em respeito a todos vocês, que sempre foram muito queridos comigo e com o meu relacionamento, gostaria de dizer que eu e o Luan não somos mais um casal. Fiz o possível e o impossível para que esse relacionamento desse certo, mas, infelizmente, as coisas não aconteceram como eu esperava. Um relacionamento é feito de duas pessoas que se amam, se respeitam e escolhem uma à outra todos os dias. Para que tudo dê certo, os dois precisam querer. Infelizmente, esse não foi o desejo dele", afirmou Victória. 
"Dormi ouvindo ele dizer que me amava muito e acordei com ele decidido a terminar. Segundo as palavras dele, o coração já não ardia mais por mim. Resumindo: 'a ânsia de ter e o tédio de possuir'. Amo vocês, obrigada por todo o carinho e por tudo", acrescentou. 
Antes do posicionamento de Vitória, os rumores sobre o término já circulavam na internet depois que eles deixaram de se seguir no Instagram e apagaram as fotos juntos. A influenciadora também chamou a atenção ao surgir sem a aliança de noivado em um post. 
Vale lembrar que esse é o segundo noivado de Luan em cerca de dois anos. Em junho de 2025, ele colocou um ponto final no relacionamento com Maria Eduarda Corrêa. "Acordei bloqueada, com o noivado desfeito (pelo celular). O motivo: eu não ter visto ele antes de ir dormir na casa de umas amigas (noite do pijama só de meninas)", contou ela, na época. Já em agosto do ano passado, o artista assumiu o namoro com Vitória. Eles ficaram noivos em dezembro.