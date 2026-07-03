Vera Fischer revela cirurgia no joelho - Reprodução do Instagram

Vera Fischer revela cirurgia no joelho Reprodução do Instagram

Publicado 03/07/2026 07:08

Rio - Vera Fischer revelou, nesta quinta-feira (2), que realizou uma cirurgia no joelho há alguns meses. Em uma publicação feita no Instagram, a atriz de 74 anos explicou que foi submetida a uma artroplastia total da região, falou sobre o processo de recuperação e celebrou o retorno ao trabalho após o procedimento, que consiste na substituição das superfícies articulares desgastadas por próteses.

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"Durante as últimas semanas, muitas pessoas me perguntaram por que eu estava mais quietinha, aparecendo menos e praticamente sem sair de casa. Hoje chegou a hora de dividir com vocês o motivo. Recentemente, passei por uma artroplastia total de joelho. Foi uma decisão importante, tomada com serenidade, cercada por uma equipe médica extraordinária e muito amor. Não contei antes porque precisava viver esse momento com calma, respeitando o meu tempo e concentrando toda a minha energia na recuperação", explicou ela na legenda.



"Meu joelho carregou uma vida inteira de histórias. Dançou até o amanhecer nos anos 70, 80 e 90, enfrentou incontáveis horas de gravação, acompanhou décadas de trabalho e, mais recentemente, encarou temporadas de teatro, subindo e descendo escadas em cena noite após noite. Ele esteve comigo em cada passo da minha trajetória. E, como acontece com todos nós, uma hora o corpo pede cuidado", continuou.



Ela, por fim, disse que iniciava "um novo capítulo". "Fiz meu primeiro trabalho após este novo joelho! E quero dizer uma coisa a quem está enfrentando qualquer desafio: nunca subestime a força que existe dentro de você. A verdadeira Mulher-Maravilha não é aquela que nunca cai. É aquela que encontra coragem para se levantar, quantas vezes forem necessárias... Obrigada por todas as mensagens, pelo carinho e pela torcida. Estou voltando, um passo de cada vez."

No vídeo, Vera deu detalhes de sua recuperação. "Foram semanas difíceis, muita fisioterapia. No princípio, era difícil até levantar da cama. Eu precisava ter muita paciência, logo eu. Mas são coisas que a vida ensina pra gente, que a gente é mais forte do que imagina."

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