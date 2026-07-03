Delegada que investigou Deolane registra BO contra a mãe da influencer - Reprodução / Youtube / Instagram

Delegada que investigou Deolane registra BO contra a mãe da influencer Reprodução / Youtube / Instagram

Publicado 03/07/2026 09:33

Rio - Maria Corsato, delegada que atuou em uma das investigações contra Deolane Bezerra, registrou um boletim de ocorrência contra Solange Bezerra, mãe da influenciadora, por difamação. A decisão foi tomada depois que a matriarca da família Bezerra publicou uma série de acusações nas redes sociais, entre elas a de que a policial receberia propina. A irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, também deve ser incluída no caso por ter republicado o conteúdo.

Durante participação no podcast “Tubacast”, Maria explicou que já havia formalizado o registro contra Solange e que iria verificar a participação de Dayanne na divulgação das declarações. “Fiz um boletim de ocorrência de difamação contra Solange Alves Bezerra, mas a hora que eu sair daqui e voltar para a delegacia, que eu tenho que continuar trabalhando, eu vou incluir a Dayanne Bezerra”, afirmou.

A delegada disse que recebeu a informação de que os Stories publicados por Solange foram compartilhados por Dayanne. “Porque eu soube que esses Stories foram repostados pela Dayanne. Então, eu vou chegar à delegacia, constatar se é verdade e, se for, ela vai ser incluída nesse BO”, declarou.

Maria Corsato também explicou, de forma jurídica, o enquadramento do caso. Segundo ela, o boletim foi registrado com base no artigo 139 do Código Penal, que trata do crime de difamação. Para leigos, a difamação ocorre quando alguém atribui a outra pessoa um fato que pode atingir sua reputação, mesmo que não envolva xingamento direto.

“Então, a capitulação foi feita por difamação, que é o artigo 139 do Código Penal, e tem as duas causas de aumento de pena, que é ser contra funcionário público em razão da função, ela não me xingou porque quis, mas em razão de eu ser delegada. E a outra causa é ter sido feita através de meio que facilita a divulgação das ofensas, ou seja, rede social”, relatou.

A policial ainda afirmou que pretende apurar como Solange teria conseguido acesso a dados pessoais dela. “Eu já representei, então vai ser instaurado um inquérito contra Solange Alves Bezerra. E ela vai ter que explicar também como acessou meus dados pessoais”, disse.

Maria acrescentou que um ofício deve ser enviado ao Tribunal Superior Eleitoral para identificar quem acessou uma certidão com informações sobre ela. “Já foi colocado que vai ser expedido um ofício para o TSE para explicar quem puxou essa certidão, vai ser fácil. E outra coisa que ela tem que explicar: quem são os policiais que trabalham comigo que conversaram com ela”, completou.

Entenda o caso

A reação da delegada veio depois que Solange Bezerra usou as redes sociais para fazer acusações contra Maria Corsato. Nos Stories do Instagram, a mãe de Deolane afirmou que a policial usaria o cargo para “extorquir”, “receber propina” e “proteger bandidos”.

“Eu não ia falar desse ser rastejante, digna de pena. Uma pessoa que devia proteger os cidadões [sic], mas que, na verdade, usa seu cargo para extorquir, para receber propina e para proteger bandidos, assassinos e estupradores. É essa a função dela como delegada de polícia”, declarou Solange.

Na sequência, a mãe de Deolane, Dayanne e Daniele Bezerra também afirmou que a delegada responderia a processos administrativos. “Eu não viria falar se não fosse conhecidos de todos que essa mulher tem vários processos administrativos, todos eles por má conduta e favorecimento a clientes”, disse.

Solange ainda citou o caso de Thiago Brennand. “Essa mulher chegou a favorecer um dos maiores estupradores do Brasil, que filmava os próprios estupros, que era o Thiago Brennand. Vocês têm memória curta”, afirmou.

A matriarca também acusou Maria Corsato de ter “fixação” por Deolane. “São tantas outras atrocidades. Você olha o feed dela, só tem Deolane. É uma fixação, uma doença pela Deolane. Ela quer ser influencer ou ter um cargo público. Ela está para ser expulsa da polícia pelas atrocidades que tem feito”, declarou.

Desde a prisão de Deolane Bezerra, em maio deste ano, Maria Corsato tem dado entrevistas sobre a investigação que envolve a influenciadora. A advogada está detida na Cadeia Feminina de Tupi Paulista, em São Paulo, sob acusação de lavagem de dinheiro para o PCC. A defesa de Deolane nega envolvimento dela com a facção.