Poliana Rocha nega que Leonardo tenha barrado Virginia de festa de aniversárioReprodução / Instagram
Poliana Rocha desmente boato sobre Leonardo e Virginia Fonseca
Influenciadora explicou se o cantor teria barrado a ex-nora e Margareth Serrão de festa de aniversário
Poliana Rocha desmente boato sobre Leonardo e Virginia Fonseca
Influenciadora explicou se o cantor teria barrado a ex-nora e Margareth Serrão de festa de aniversário
Madonna lança 'Confessions II', primeiro álbum de estúdio em sete anos
Novo trabalho da cantora conta com a participação de Sabrina Carpenter
Mãe de Deolane vira alvo de BO após acusar delegada de receber propina
Maria Corsato afirma que Dayanne Bezerra também será incluída no registro por republicar falas de Solange nas redes sociais
Vídeo: Ludmilla marca presença em aniversário do cantor Burna Boy
Artistas se divertiram e tomaram um shot juntos durante a celebração
Ingrid Guimarães reúne famosos em fazenda para celebrar aniversário
Atriz antecipou a comemoração dos 54 anos em Minas Gerais
Vera Fischer revela cirurgia no joelho e dá detalhes sobre recuperação
Atriz de 74 anos falou sobre o procedimento em publicação feita no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.