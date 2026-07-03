Poliana Rocha nega que Leonardo tenha barrado Virginia de festa de aniversário - Reprodução / Instagram

Poliana Rocha nega que Leonardo tenha barrado Virginia de festa de aniversárioReprodução / Instagram

Publicado 03/07/2026 10:12

Rio - Poliana Rocha se manifestou nas redes sociais, nesta quinta-feira (2), para negar um boato que envolvia o nome de Leonardo e Virginia Fonseca. A influenciadora rebateu uma publicação que afirmava que o sertanejo teria proibido a presença da ex-nora e de Margareth Serrão, mãe dela, em sua festa de aniversário, prevista para o dia 25 de julho.

Ao ver o conteúdo circular na internet, Poliana fez questão de responder publicamente e negou a informação. “Meu Deus, de onde vocês tiraram isso?”, questionou ela nos comentários. Em seguida, reforçou: “Mentira.”

Mesmo após o fim do casamento de Virginia com Zé Felipe, filho de Leonardo, Poliana mantém uma boa relação com a influenciadora. O ex-casal anunciou o término depois de cinco anos de união e segue em contato por causa dos três filhos.

Recentemente, Zé Felipe também falou sobre a relação com Virginia e afirmou que considera a influenciadora sua “melhor amiga”.