Madonna lançou o álbum Confessions II, seu primeiro trabalho de estúdio em sete anos e continuação de Confessions on a Dance Floor - Reprodução / Spotify

Madonna lançou o álbum Confessions II, seu primeiro trabalho de estúdio em sete anos e continuação de Confessions on a Dance FloorReprodução / Spotify

Publicado 03/07/2026 09:45 | Atualizado 03/07/2026 10:21

Rio - A espera acabou para os fãs de Madonna. A Rainha do Pop lançou, nesta sexta-feira (3), o álbum "Confessions II", o primeiro em estúdio depois de sete anos. O projeto é a continuação de "Confessions on a Dance Floor" (2005), um dos discos mais celebrados da carreira dela.

fotogaleria

O novo álbum sucede "Madame X", de 2019, e reúne 16 faixas inéditas em pouco mais de uma hora de duração. Entre os destaques estão as parcerias com Sabrina Carpenter, em "Bring Your Love"; Feid, em "Read My Lips"; Martin Garrix, em "Bizarre"; Stromae, em "My Sins Are My Savior"; e Lola Leon, filha da cantora, em "The Test".



A produção ainda marca o reencontro de Madonna com o produtor Stuart Price, responsável pelo álbum original de "Confessions". Mantendo a sonoridade voltada para as pistas de dança, a cantora já havia afirmado que o objetivo do disco era celebrar a música como um espaço de encontro e liberdade.

Além das colaborações musicais, "Confessions II" aposta em uma forte narrativa visual. O projeto ganhou um curta-metragem que reúne as seis primeiras faixas do álbum e traz participações especiais de diversos nomes da música, da moda e do cinema.



A capa do álbum traz a cantora envolta por um véu translúcido em tons de rosa e lilás, usando corset, meia arrastão e salto alto, em uma composição que mistura sensualidade, mistério e referências à estética das pistas de dança. A linguagem visual se estende aos materiais de divulgação e aos videoclipes, apostando em figurinos marcantes, iluminação neon e uma atmosfera sofisticada, mantendo a sexualidade como um dos elementos centrais da narrativa artística da Rainha do Pop.





Entre os convidados estão Sabrina Carpenter, Kate Moss, Julia Garner, Benedict Cumberbatch, Odessa A'zion, Gwendoline Christie, Arca, Honey Dijon, Shygirl, Richard E. Grant e Lourdes Leon, filha de Madonna, que faz sua primeira aparição em um projeto audiovisual da mãe.



Nas redes sociais, o lançamento mobilizou fãs e artistas. Pabllo Vittar compartilhou um vídeo ao som de "I Feel So Free", faixa de abertura do disco, e escreveu: "I'm ready mom (Estou pronto, mãe) @madonna", demonstrando apoio ao novo projeto da cantora.

Madonna acabou de lançar o “Confessions II” e Pabllo Vittar já publicou um storie em apoio ao projeto da rainha do Pop.



– I’m ready, mom, @madonna. pic.twitter.com/F3mAOJH03e — Pabllo Vittar World (@PablloWorld) July 3, 2026

O lançamento acontece pouco mais de dois anos após a apresentação histórica de Madonna nas areias de Copacabana, em maio de 2024. O show gratuito reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas e marcou a estreia do projeto "Todo Mundo no Rio", encerrando a turnê "The Celebration Tour" com sucessos como "Like a Prayer", "Holiday", "Erotica" e "Bitch I'm Madonna". O lançamento acontece pouco mais de dois anos após a apresentação histórica de Madonna nas areias de Copacabana, em maio de 2024. O show gratuito reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas e marcou a estreia do projeto "Todo Mundo no Rio", encerrando a turnê "The Celebration Tour" com sucessos como "Like a Prayer", "Holiday", "Erotica" e "Bitch I'm Madonna".

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa



