Madonna lançou o álbum Confessions II, seu primeiro trabalho de estúdio em sete anos e continuação de Confessions on a Dance FloorReprodução / Spotify
A produção ainda marca o reencontro de Madonna com o produtor Stuart Price, responsável pelo álbum original de "Confessions". Mantendo a sonoridade voltada para as pistas de dança, a cantora já havia afirmado que o objetivo do disco era celebrar a música como um espaço de encontro e liberdade.
A capa do álbum traz a cantora envolta por um véu translúcido em tons de rosa e lilás, usando corset, meia arrastão e salto alto, em uma composição que mistura sensualidade, mistério e referências à estética das pistas de dança. A linguagem visual se estende aos materiais de divulgação e aos videoclipes, apostando em figurinos marcantes, iluminação neon e uma atmosfera sofisticada, mantendo a sexualidade como um dos elementos centrais da narrativa artística da Rainha do Pop.
madonna • danceteria (confessions II [part 4]) pic.twitter.com/1kfSAR1wa8— visual (@visualmediaz) June 28, 2026
Nas redes sociais, o lançamento mobilizou fãs e artistas. Pabllo Vittar compartilhou um vídeo ao som de "I Feel So Free", faixa de abertura do disco, e escreveu: "I'm ready mom (Estou pronto, mãe) @madonna", demonstrando apoio ao novo projeto da cantora.
Madonna acabou de lançar o “Confessions II” e Pabllo Vittar já publicou um storie em apoio ao projeto da rainha do Pop.— Pabllo Vittar World (@PablloWorld) July 3, 2026
– I’m ready, mom, @madonna. pic.twitter.com/F3mAOJH03e
O lançamento acontece pouco mais de dois anos após a apresentação histórica de Madonna nas areias de Copacabana, em maio de 2024. O show gratuito reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas e marcou a estreia do projeto "Todo Mundo no Rio", encerrando a turnê "The Celebration Tour" com sucessos como "Like a Prayer", "Holiday", "Erotica" e "Bitch I'm Madonna".