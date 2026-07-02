Após receber reconhecimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rosalba Nable refletiu, no Instagram, sobre sua trajetória de vida até hojeReprodução / Instagram
Ela contou que abandonou a carreira de professora aos 23 anos para cursar Direito, mesmo tendo uma filha pequena e poucas condições financeiras. Durante cinco anos, enfrentou longos deslocamentos para estudar à noite. "A verdade é que nada na minha vida caiu do céu. Cada centavo, cada linha no meu currículo e cada tijolo do que possuo foram pagos com a moeda mais cara que existe: o tempo, o sacrifício e a renúncia."
Rosalba também relembrou um dos períodos mais difíceis de sua vida. Quatro meses antes da formatura, perdeu a mãe e, no mesmo ano, viu Isis sair de casa aos 15 anos para estudar e trabalhar. "Eu mal me lembro de como me formei, tamanha era a dor do luto e da saudade."
Na sequência do relato, Rosalba falou sobre como foi conciliar o tratamento contra o câncer de mama e sua vida profissional. "Enquanto o câncer de mama me consumia por dentro, eu ainda respondia processos, coordenava equipes e mantinha a postura que esperavam de mim. Chorei escondida no banheiro do fórum para que ninguém visse minhas lágrimas."
Ela afirmou que a doença transformou sua forma de enxergar a vida. "Hoje, depois de tudo, descobri que coragem não é nunca cair. Coragem é levantar quando o corpo, a alma e o coração imploram para desistir". Em outro trecho, confessou: "Estou cansada de ser forte o tempo todo. Mas continuo. Porque aprendi que desistir nunca foi uma opção".
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A especialista em processo civil segue em remissão do cancêr desde 22/05/2024.
Nos últimos meses, Rosalba também anunciou que dividirá o palco com a filha em "Hilda Furacão – O Musical", espetáculo previsto para estrear em 2027, após a fase de captação de recursos da produção.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa