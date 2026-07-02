Após receber reconhecimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rosalba Nable refletiu, no Instagram, sobre sua trajetória de vida até hojeReprodução / Instagram

Mais artigos de Carolina Irigoyen
Carolina Irigoyen
Rio - Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, compartilhou um desabafo emocionado nas redes sociais após receber a Medalha "Ruy Gouthier de Vilhena", honraria concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em reconhecimento aos serviços prestados ao Judiciário mineiro. Aos 62 anos, a pedagoga, bacharel em Direito e escrivã aposentada relembrou a trajetória de mais de três décadas de trabalho, os desafios enfrentados ao longo da vida e o impacto do tratamento contra um câncer de mama.
fotogaleria
Após receber reconhecimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rosalba Nable refletiu, no Instagram, sobre sua trajetória de vida até hoje - Reprodução / Instagram
Ao refletir sobre sua história, Rosalba afirmou que muitas pessoas não reconhecem o caminho que percorreu. "Quem olha para o patrimônio que construí, para a estabilidade que conquistei ou para as escolhas que fiz, costuma ver apenas o resultado final. Enxergam o 'privilégio', mas fecham os olhos para o processo. É muito mais fácil rotular a conquista dos outros como 'sorte' ou 'oportunidade' do que encarar o espelho e admitir a própria falta de coragem para lutar."

Ela contou que abandonou a carreira de professora aos 23 anos para cursar Direito, mesmo tendo uma filha pequena e poucas condições financeiras. Durante cinco anos, enfrentou longos deslocamentos para estudar à noite. "A verdade é que nada na minha vida caiu do céu. Cada centavo, cada linha no meu currículo e cada tijolo do que possuo foram pagos com a moeda mais cara que existe: o tempo, o sacrifício e a renúncia."

Rosalba também relembrou um dos períodos mais difíceis de sua vida. Quatro meses antes da formatura, perdeu a mãe e, no mesmo ano, viu Isis sair de casa aos 15 anos para estudar e trabalhar. "Eu mal me lembro de como me formei, tamanha era a dor do luto e da saudade."
Depois da graduação, iniciou uma pós-graduação para assumir a administração da secretaria do fórum e conciliou os estudos com o trabalho. Ao todo, dedicou 33 anos ao Judiciário, incluindo plantões em feriados, fins de semana e atuação presencial durante a pandemia.

Na sequência do relato, Rosalba falou sobre como foi conciliar o tratamento contra o câncer de mama e sua vida profissional. "Enquanto o câncer de mama me consumia por dentro, eu ainda respondia processos, coordenava equipes e mantinha a postura que esperavam de mim. Chorei escondida no banheiro do fórum para que ninguém visse minhas lágrimas."

Ela afirmou que a doença transformou sua forma de enxergar a vida. "Hoje, depois de tudo, descobri que coragem não é nunca cair. Coragem é levantar quando o corpo, a alma e o coração imploram para desistir". Em outro trecho, confessou: "Estou cansada de ser forte o tempo todo. Mas continuo. Porque aprendi que desistir nunca foi uma opção".
A publicação recebeu uma resposta emocionada de Isis Valverde, filha dela. "Te amo obrigada por me inspirar a ir atrás do que amo e batalhar pelo que construí. Vocêé vida ", escreveu a atriz. 
 
 
 
Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Rosalba Nable (@rosalbanable)


A especialista em processo civil segue em remissão do cancêr desde 22/05/2024.

Nos últimos meses, Rosalba também anunciou que dividirá o palco com a filha em "Hilda Furacão – O Musical", espetáculo previsto para estrear em 2027, após a fase de captação de recursos da produção.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa