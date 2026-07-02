Após receber reconhecimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rosalba Nable refletiu, no Instagram, sobre sua trajetória de vida até hoje - Reprodução / Instagram

Após receber reconhecimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rosalba Nable refletiu, no Instagram, sobre sua trajetória de vida até hojeReprodução / Instagram

Publicado 02/07/2026 11:15 | Atualizado 03/07/2026 10:19

Rio - Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, compartilhou um desabafo emocionado nas redes sociais após receber a Medalha "Ruy Gouthier de Vilhena", honraria concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em reconhecimento aos serviços prestados ao Judiciário mineiro. Aos 62 anos, a pedagoga, bacharel em Direito e escrivã aposentada relembrou a trajetória de mais de três décadas de trabalho, os desafios enfrentados ao longo da vida e o impacto do tratamento contra um câncer de mama.

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Ao refletir sobre sua história, Rosalba afirmou que muitas pessoas não reconhecem o caminho que percorreu. "Quem olha para o patrimônio que construí, para a estabilidade que conquistei ou para as escolhas que fiz, costuma ver apenas o resultado final. Enxergam o 'privilégio', mas fecham os olhos para o processo. É muito mais fácil rotular a conquista dos outros como 'sorte' ou 'oportunidade' do que encarar o espelho e admitir a própria falta de coragem para lutar."



Ela contou que abandonou a carreira de professora aos 23 anos para cursar Direito, mesmo tendo uma filha pequena e poucas condições financeiras. Durante cinco anos, enfrentou longos deslocamentos para estudar à noite. "A verdade é que nada na minha vida caiu do céu. Cada centavo, cada linha no meu currículo e cada tijolo do que possuo foram pagos com a moeda mais cara que existe: o tempo, o sacrifício e a renúncia."



Rosalba também relembrou um dos períodos mais difíceis de sua vida. Quatro meses antes da formatura, perdeu a mãe e, no mesmo ano, viu Isis sair de casa aos 15 anos para estudar e trabalhar. "Eu mal me lembro de como me formei, tamanha era a dor do luto e da saudade."

Depois da graduação, iniciou uma pós-graduação para assumir a administração da secretaria do fórum e conciliou os estudos com o trabalho. Ao todo, dedicou 33 anos ao Judiciário, incluindo plantões em feriados, fins de semana e atuação presencial durante a pandemia.



Na sequência do relato, Rosalba falou sobre como foi conciliar o tratamento contra o câncer de mama e sua vida profissional. "Enquanto o câncer de mama me consumia por dentro, eu ainda respondia processos, coordenava equipes e mantinha a postura que esperavam de mim. Chorei escondida no banheiro do fórum para que ninguém visse minhas lágrimas."



Ela afirmou que a doença transformou sua forma de enxergar a vida. "Hoje, depois de tudo, descobri que coragem não é nunca cair. Coragem é levantar quando o corpo, a alma e o coração imploram para desistir". Em outro trecho, confessou: "Estou cansada de ser forte o tempo todo. Mas continuo. Porque aprendi que desistir nunca foi uma opção".

A publicação recebeu uma resposta emocionada de Isis Valverde, filha dela. "Te amo obrigada por me inspirar a ir atrás do que amo e batalhar pelo que construí. Vocêé vida ", escreveu a atriz.