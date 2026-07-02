Após Viih Tube e Eliezer retirarem 'As Patroas' do ar, funcionárias saíram em defesa do casal e do reality - Reprodução / Instagram

Após Viih Tube e Eliezer retirarem 'As Patroas' do ar, funcionárias saíram em defesa do casal e do realityReprodução / Instagram

Publicado 02/07/2026 12:11 | Atualizado 03/07/2026 10:18

Funcionárias de Viih Tube e Eliezer se revoltam após o reality ser cancelado devido a críticas na internet:



“Indignadas porque o pobre ele não pode ter nada, ele não pode ter oportunidade de ter nada, que vem da opinião onde não foi chamado…” pic.twitter.com/7SZSh1EUjs — POINT POP (@Point__Pop) July 2, 2026 Ao comentar as críticas, Edléia afirmou que o reality representava uma oportunidade para os funcionários: "Indignada! Porque o pobre, ele não pode ter nada, não pode ter oportunidade de nada, que (as pessoas) vêm dar opinião onde não foram chamadas. Vocês querem atrapalhar o nosso reality show das patroas. A gente trabalha feliz aqui, ama o que a gente faz, ama nossos patrões, somos bem cuidadas, somos bem tratadas."



Em seguida, ela respondeu às pessoas que questionaram a legalidade do programa: "Agora vocês querem cancelar o nosso reality? Vocês não têm o que fazer, não? Vai chamar o Ministério do Trabalho onde tem as coisas irregulares, porque aqui é tudo regular, certinho."



Rosanna, também presente no pronunciamento, esclareceu como foi a decisão de participar da produção. "Nós não fomos obrigadas a fazer nada que a gente não quisesse. Então foi tudo conversado certinho, a gente aceitou fazer tudo e nós estamos amando fazer isso, participar", disse.



Na sequência, pediram que o público não prejudicasse a continuidade do projeto e lembraram que todos seriam beneficiados pela competição: "Por favor, não atrapalha. A gente tá concorrendo a prêmios maravilhosos, dinheiro, moto. A gente tá tudo feliz, tudo ansioso pra saber quem vai ganhar... e aqui não é uma pessoa só que vai ganhar, todo mundo vai sair ganhando."



Ao defender Viih Tube e Eliezer, Edléia também critica os comentários direcionados ao casal: "Vocês estão querendo excluir o nosso reality, gente? Comentando, difamando nossos patrões maravilhosos que eles são."



As três funcionárias também mencionaram as publicações que sugeriam que os participantes precisariam de orientação jurídica. "Ninguém aqui precisa de advogado não, tá? Se nós quiséssemos advogado, a gente tem! Ninguém está pedindo advogado aqui não! Vai procurar o que fazer!", disseram.



O desabafo terminou com um recado aos internautas: "É muito melhor a gente ganhar nossas coisas com nosso mérito do que ficarmos nos comentários, que nem vocês ficam, pedindo, pedindo, pedindo. Porque, gente, é incrível como nada que as pessoas fazem está bom para vocês." Ao comentar as críticas, Edléia afirmou que o reality representava uma oportunidade para os funcionários: "Indignada! Porque o pobre, ele não pode ter nada, não pode ter oportunidade de nada, que (as pessoas) vêm dar opinião onde não foram chamadas. Vocês querem atrapalhar o nosso reality show das patroas. A gente trabalha feliz aqui, ama o que a gente faz, ama nossos patrões, somos bem cuidadas, somos bem tratadas."Em seguida, ela respondeu às pessoas que questionaram a legalidade do programa: "Agora vocês querem cancelar o nosso reality? Vocês não têm o que fazer, não? Vai chamar o Ministério do Trabalho onde tem as coisas irregulares, porque aqui é tudo regular, certinho."Rosanna, também presente no pronunciamento, esclareceu como foi a decisão de participar da produção. "Nós não fomos obrigadas a fazer nada que a gente não quisesse. Então foi tudo conversado certinho, a gente aceitou fazer tudo e nós estamos amando fazer isso, participar", disse.Na sequência, pediram que o público não prejudicasse a continuidade do projeto e lembraram que todos seriam beneficiados pela competição: "Por favor, não atrapalha. A gente tá concorrendo a prêmios maravilhosos, dinheiro, moto. A gente tá tudo feliz, tudo ansioso pra saber quem vai ganhar... e aqui não é uma pessoa só que vai ganhar, todo mundo vai sair ganhando."Ao defender Viih Tube e Eliezer, Edléia também critica os comentários direcionados ao casal: "Vocês estão querendo excluir o nosso reality, gente? Comentando, difamando nossos patrões maravilhosos que eles são."As três funcionárias também mencionaram as publicações que sugeriam que os participantes precisariam de orientação jurídica. "Ninguém aqui precisa de advogado não, tá? Se nós quiséssemos advogado, a gente tem! Ninguém está pedindo advogado aqui não! Vai procurar o que fazer!", disseram.O desabafo terminou com um recado aos internautas: "É muito melhor a gente ganhar nossas coisas com nosso mérito do que ficarmos nos comentários, que nem vocês ficam, pedindo, pedindo, pedindo. Porque, gente, é incrível como nada que as pessoas fazem está bom para vocês."

Além de Edléia, governanta há quatro anos, que liderou o pronunciamento, também participaram do vídeo Rosana, lavadeira da família há dois anos, e Darlene, conhecida como "Leninha" e cozinheira da Família Tube há um ano. As três disseram representar as demais participantes do reality e afirmaram que todas as funcionárias compartilham da mesma indignação diante das críticas ao programa.

Além de funcionária, Leninha será madrinha de casamento do casal, que está previsto para agosto deste ano.

O reality "As Patroas" estreou na terça-feira (30), reunindo 11 funcionários da casa de Viih Tube e Eliezer em uma competição por mais de R$ 60 mil em prêmios, além de benefícios no ambiente de trabalho e uma motocicleta. A proposta dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto parte do público elogiou a iniciativa e destacou que a participação era voluntária, outros questionaram a dinâmica entre patrões e empregados e apontaram possíveis problemas na relação de trabalho. Diante da repercussão, o casal decidiu retirar o programa do ar.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa