'As Patroas', reality que transforma os próprios funcionários da família de Viih Tube e Eliezer em participantes de uma competição por prêmios em dinheiro e benefícios de trabalhoReprodução / Instagram
Logo na abertura, Viih explica a proposta do programa. "Bem-vindos ao reality 'As Patroas'! Para você que está assistindo em casa, esse aqui é o reality literalmente da nossa casa. Que aqui não somos nós que mandamos, quem manda são elas! Mais de 60 mil reais em prêmios!".
O programa tem um formato diferente dos realities tradicionais. Não há eliminações: todos os participantes permanecem até o fim da temporada, acumulando pontos ao longo das provas. O vencedor recebe R$ 20 mil, além do valor acumulado durante a competição. O segundo colocado fica com o dinheiro que conquistar nas dinâmicas, e há um prêmio especial: uma moto para quem vencer um desafio específico.
Além das provas, cada episódio conta com uma missão secreta. Um dos participantes recebe um desafio individual que não pode revelar aos colegas. Caso cumpra a tarefa sem ser descoberto, leva R$ 2 mil. Se for identificado, o prêmio é dividido entre quem acertou.
Colaboradores disputam desafios dentro da casa
Os participantes são funcionários que trabalham diariamente com a família de Viih Tube e Eliezer. Entre eles estão babás de Lua e Ravi, motorista, cozinheira, passadeira, lavadeira e ajudante geral.
Na estreia, a primeira prova desafiou os colaboradores a encontrar mais de mil moedas escondidas pela casa em apenas dez minutos. Os participantes vasculharam ambientes internos e externos, incluindo vasos, areia, academia, brinquedoteca, lago e até lixeiras.
Além da quantidade de moedas, a disputa também definiu a pontuação do ranking geral. A vencedora, Vilma, somou 10 pontos e recebeu o título de "Patroa da Semana", além de acumular R$ 1 mil. Miriam ficou com 8 pontos, Anderson recebeu 6, Mário conquistou 5 e Débora somou 3 pontos. Os demais participantes receberam 1 ponto cada pela participação.
Por ganhar o desafio desta semana, Vilma, babá de Lua há três anos, também acumulou R$ 1 mil e ganhou o direito de receber uma regalia escolhida pelo público entre três opções: uma massagem, um jantar em restaurante de sua escolha ou entrar uma hora mais tarde durante toda a semana (em que for "patroa").
Já a missão secreta da estreia foi dada à participante Dai, que precisava usar a palavra "esdrúxulo" naturalmente ao longo do dia. Apenas Mara descobriu quem era a infiltrada, porém não soube dizer o porquê do voto em Dai, por isso, levou R$ 1 mil. E Dai, por cumprir o desafio, levou R$ 2 mil.
Reality já está no quarto episódio
Enquanto o primeiro episódio foi ao ar nesta terça, Viih Tube revelou nas redes sociais que as gravações já estão mais avançadas. "Gravamos o 4º episódio hoje", escreveu a influenciadora ao mostrar os participantes reunidos.
O formato dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns internautas elogiaram a iniciativa e destacaram que os colaboradores participam de forma voluntária, outros questionaram a dinâmica envolvendo patrões e funcionários.
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