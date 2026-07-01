'As Patroas', reality que transforma os próprios funcionários da família de Viih Tube e Eliezer em participantes de uma competição por prêmios em dinheiro e benefícios de trabalho - Reprodução / Instagram

'As Patroas', reality que transforma os próprios funcionários da família de Viih Tube e Eliezer em participantes de uma competição por prêmios em dinheiro e benefícios de trabalhoReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2026 12:48

Rio - Viih Tube e Eliezer estrearam, nesta terça-feira (30), o reality show "As Patroas", projeto que transforma os próprios funcionários da família em participantes de uma competição com mais de R$ 60 mil em prêmios. A produção reúne 11 colaboradores, entre babás, cozinheira, motorista, passadeira e ajudante geral, que disputam dinheiro, vantagens no trabalho e uma moto em desafios semanais. A novidade rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas.

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Logo na abertura, Viih explica a proposta do programa. "Bem-vindos ao reality 'As Patroas'! Para você que está assistindo em casa, esse aqui é o reality literalmente da nossa casa. Que aqui não somos nós que mandamos, quem manda são elas! Mais de 60 mil reais em prêmios!".



O programa tem um formato diferente dos realities tradicionais. Não há eliminações: todos os participantes permanecem até o fim da temporada, acumulando pontos ao longo das provas. O vencedor recebe R$ 20 mil, além do valor acumulado durante a competição. O segundo colocado fica com o dinheiro que conquistar nas dinâmicas, e há um prêmio especial: uma moto para quem vencer um desafio específico.



Além das provas, cada episódio conta com uma missão secreta. Um dos participantes recebe um desafio individual que não pode revelar aos colegas. Caso cumpra a tarefa sem ser descoberto, leva R$ 2 mil. Se for identificado, o prêmio é dividido entre quem acertou.



Colaboradores disputam desafios dentro da casa



Os participantes são funcionários que trabalham diariamente com a família de Viih Tube e Eliezer. Entre eles estão babás de Lua e Ravi, motorista, cozinheira, passadeira, lavadeira e ajudante geral.



Na estreia, a primeira prova desafiou os colaboradores a encontrar mais de mil moedas escondidas pela casa em apenas dez minutos. Os participantes vasculharam ambientes internos e externos, incluindo vasos, areia, academia, brinquedoteca, lago e até lixeiras. Logo na abertura, Viih explica a proposta do programa. "Bem-vindos ao reality 'As Patroas'! Para você que está assistindo em casa, esse aqui é o reality literalmente da nossa casa. Que aqui não somos nós que mandamos, quem manda são elas! Mais de 60 mil reais em prêmios!".O programa tem um formato diferente dos realities tradicionais. Não há eliminações: todos os participantes permanecem até o fim da temporada, acumulando pontos ao longo das provas. O vencedor recebe R$ 20 mil, além do valor acumulado durante a competição. O segundo colocado fica com o dinheiro que conquistar nas dinâmicas, e há um prêmio especial: uma moto para quem vencer um desafio específico.Além das provas, cada episódio conta com uma missão secreta. Um dos participantes recebe um desafio individual que não pode revelar aos colegas. Caso cumpra a tarefa sem ser descoberto, leva R$ 2 mil. Se for identificado, o prêmio é dividido entre quem acertou.Os participantes são funcionários que trabalham diariamente com a família de Viih Tube e Eliezer. Entre eles estão babás de Lua e Ravi, motorista, cozinheira, passadeira, lavadeira e ajudante geral.Na estreia, a primeira prova desafiou os colaboradores a encontrar mais de mil moedas escondidas pela casa em apenas dez minutos. Os participantes vasculharam ambientes internos e externos, incluindo vasos, areia, academia, brinquedoteca, lago e até lixeiras.

Na contagem final, Vilma encontrou 247 moedas e terminou em primeiro lugar, seguida por Miriam, com 229, e Anderson, que reuniu 162. Na sequência apareceram Mário, com 107 moedas; Débora, 94; Rô, 91; Angélica, 58; Edileia, 40; Ivonete, 32; Darlene, 31; e Cristiane, que fechou a prova com 27 moedas.



Além da quantidade de moedas, a disputa também definiu a pontuação do ranking geral. A vencedora, Vilma, somou 10 pontos e recebeu o título de "Patroa da Semana", além de acumular R$ 1 mil. Miriam ficou com 8 pontos, Anderson recebeu 6, Mário conquistou 5 e Débora somou 3 pontos. Os demais participantes receberam 1 ponto cada pela participação.



Por ganhar o desafio desta semana, Vilma, babá de Lua há três anos, também acumulou R$ 1 mil e ganhou o direito de receber uma regalia escolhida pelo público entre três opções: uma massagem, um jantar em restaurante de sua escolha ou entrar uma hora mais tarde durante toda a semana (em que for "patroa").



Já a missão secreta da estreia foi dada à participante Dai, que precisava usar a palavra "esdrúxulo" naturalmente ao longo do dia. Apenas Mara descobriu quem era a infiltrada, porém não soube dizer o porquê do voto em Dai, por isso, levou R$ 1 mil. E Dai, por cumprir o desafio, levou R$ 2 mil.



Reality já está no quarto episódio



Enquanto o primeiro episódio foi ao ar nesta terça, Viih Tube revelou nas redes sociais que as gravações já estão mais avançadas. "Gravamos o 4º episódio hoje", escreveu a influenciadora ao mostrar os participantes reunidos.

Segundo o cronograma divulgado pelo casal, os episódios de provas, chamados de "Desafio do CLT", serão publicados às terças-feiras. Já aos sábados, o reality terá o quadro "Lavando Roupa Suja", com foco na convivência entre os participantes e na "discórdia", como disse a própria Viih Tube.



O formato dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns internautas elogiaram a iniciativa e destacaram que os colaboradores participam de forma voluntária, outros questionaram a dinâmica envolvendo patrões e funcionários.

No X, antigo Twitter, surgiram comentários como: "Não é possível que uma criatura dessa não tenha um advogado pra dizer 'isso não é uma boa ideia'", escreveu uma usuária. Outra ponderou: "Mesmo com a concordância do próprio colaborador? Acho difícil".

Em resposta, houve quem defendesse o projeto. "A menina não está obrigando ninguém a participar, todo mundo é adulto ali, participa porque quer", opinou uma internauta. Já outra rebateu que, em uma relação entre empregador e empregado, o consentimento pode ser questionado juridicamente, afirmando que os funcionários "podem assinar um termo, mas o advogado pode alegar que estão sendo coagidos".



O primeiro episódio do reality está no perfil do Instagram de Viih Tube. Assista:







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Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Letícia Montrezor