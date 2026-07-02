Dwayne Johnson, o The Rock, arrisca português em chegada ao Brasil - Reprodução / Instagram

Dwayne Johnson, o The Rock, arrisca português em chegada ao BrasilReprodução / Instagram

Publicado 02/07/2026 11:22 | Atualizado 02/07/2026 11:24

Rio - Dwayne Johnson, o The Rock, desembarcou no Brasil e já mostrou empolgação com a visita. O ator chegou ao país nesta quarta-feira (1º) para participar da divulgação do live-action de "Moana", que tem estreia marcada para 8 de julho nos cinemas brasileiros. Nesta quinta-feira (2), ele publicou nas redes sociais um vídeo do momento em que chega ao território brasileiro e até arrisca algumas palavras em português.



Na legenda da publicação, The Rock celebrou a passagem pelo país. "Brasil…. Finalmente. Can’t wait to meet you all.. Bora!", escreveu o ator, que interpreta Maui na nova versão da história.



Além dele, Catherine Laga'aia, escolhida para viver Moana no live-action, também confirmou presença em um evento especial no Rio de Janeiro. A produção revisita a trama da animação lançada em 2017, que acompanha a filha do chefe de uma aldeia em uma jornada pelo oceano para salvar sua ilha.



Ao lado do semideus Maui, Moana enfrenta águas perigosas e criaturas místicas com a missão de devolver o coração da deusa Te Fiti, essencial para restaurar o equilíbrio da natureza.



The Rock volta ao papel de Maui depois de ter dublado o personagem na animação original. O elenco também conta com John Tui como Chefe Tui, pai de Moana; Frankie Adams como Sina, mãe da protagonista; e Rena Owen como Gramma Tala.