Larissa Manoela compartilha fotos no hospital e relembra cirurgia de endometriose - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela compartilha fotos no hospital e relembra cirurgia de endometriose Reprodução/Instagram

Publicado 02/07/2026 13:28

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"Obrigada junho! O mês que me fez desacelerar e apreciar um tempo cuidando de mim e do meu corpo. Cirurgia pra retirada dos meus focos de endometriose", escreveu Larissa na legenda da publicação.Além dos registros no hospital, a artista mostrou momentos de lazer e carinho ao longo do mês. "surpresa do meu amor, meus cachorros, família, amigos, terapia, (muita) skincare, leitura, friozinho, umas sessões de fotos (pq não vivo sem) padrinhos no casamento dos nossos amigos & copa do mundo. uau!", completou.Ao fim do texto, Larissa fez um pedido para o novo mês. "Julho nos surpreenda positivamente", afirmou.Nos comentários, amigos e seguidores celebraram a recuperação da atriz. "Feliz que está bem querida! Conte comigo sempre! Agora é uma vida ainda melhor SEM endometriose", escreveu o médico responsável pelo procedimento. Giovanna Rispoli também deixou uma mensagem de carinho: "Que lindos. Quase chorei com o primeiro vídeo! Amo vocês, cara". Outra amiga comentou: "Vocês são especiais demais!".Larissa recebeu o diagnóstico de endometriose há seis anos e, desde então, passou a falar publicamente sobre a doença e sobre a importância de prestar atenção aos sinais do corpo. Em outras ocasiões, a atriz já contou que sentia dores fortes e cólicas intensas desde a adolescência."A gente vê que talvez a nossa dor, ela é só mais uma dorzinha, mas não. A gente precisa se ouvir, a gente precisa ouvir o nosso corpo e os sinais que a gente vai dando. Então, eu resolvi usar a minha voz para poder falar sobre essa doença e levar informação para mulheres jovens que precisam entender o que é a endometriose", disse.A atriz também já afirmou que mantém acompanhamento médico regular, com consultas a cada seis meses, e falou sobre o desejo de ser mãe. "Eu quero muito ser mãe. Então, é importante que você saiba que você é a única, que o seu caso também é único e que você precisa de um acompanhamento médico específico para entender se o seu caso é cirúrgico ou não. O meu caso de imediato não foi. Quem sabe no futuro eu venho a precisar. Existem outras maneiras de você controlar a doença, como exercícios físicos, mudança de hábito, alimentação, nutrição e também medicamentos. Então, procure um especialista, fale com as pessoas próximas a você e busque informação", aconselhou.Larissa ainda relembrou o impacto do diagnóstico. "Quando recebi o diagnóstico, eu fiquei muito assustada, até porque há anos atrás, quando uma mulher era diagnosticada com endometriose, a chance dela ter filho era quase nenhuma. Isso me assustou muito, porque o meu maior sonho é ser mãe. Durante a minha adolescência, eu sofri com muitas dores e com muita cólica. Eu conversava com as minhas amigas e eu achava que minha dor era normal", relatou.