Deborah Secco mostra treino e encara frio de -6 ºC no Chile - Reprodução Instagram

Deborah Secco mostra treino e encara frio de -6 ºC no ChileReprodução Instagram

Publicado 01/07/2026 22:54 | Atualizado 01/07/2026 22:55

Rio - Deborah Secco compartilhou novos registros da temporada na região de Araucanía, no Chile, e mostrou que nem o frio intenso foi motivo para abandonar a rotina de exercícios. Nesta quarta-feira (1º), a atriz publicou fotos e vídeos em que aparece treinando, esquiando e relaxando em uma piscina aquecida cercada pela neve.