Deborah Secco mostra treino e encara frio de -6 ºC no ChileReprodução Instagram
Entre os registros, Deborah exibiu o físico durante o treino na academia, praticou esqui sob temperaturas negativas e, depois, aproveitou um mergulho na piscina enquanto os termômetros marcavam -6 ºC.
A atriz também aproveitou a publicação para fazer uma retrospectiva dos primeiros seis meses do ano. Ela reuniu imagens ao lado da filha, Maria Flor Secco, momentos vividos durante o Carnaval e registros acompanhando a Copa do Mundo.
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