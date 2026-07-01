Deborah Secco mostra treino e encara frio de -6 ºC no ChileReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Deborah Secco compartilhou novos registros da temporada na região de Araucanía, no Chile, e mostrou que nem o frio intenso foi motivo para abandonar a rotina de exercícios. Nesta quarta-feira (1º), a atriz publicou fotos e vídeos em que aparece treinando, esquiando e relaxando em uma piscina aquecida cercada pela neve.
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Deborah Secco mostra treino e encara frio de -6 ºC no Chile - Reprodução Instagram
Deborah Secco mostra treino e encara frio de -6 ºC no Chile - Reprodução Instagram
Deborah Secco mostra treino e encara frio de -6 ºC no Chile - Reprodução Instagram
Deborah Secco mostra treino e encara frio de -6 ºC no Chile - Reprodução Instagram


Entre os registros, Deborah exibiu o físico durante o treino na academia, praticou esqui sob temperaturas negativas e, depois, aproveitou um mergulho na piscina enquanto os termômetros marcavam -6 ºC.

A atriz também aproveitou a publicação para fazer uma retrospectiva dos primeiros seis meses do ano. Ela reuniu imagens ao lado da filha, Maria Flor Secco, momentos vividos durante o Carnaval e registros acompanhando a Copa do Mundo.