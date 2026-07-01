Rebeca Andrade reaparece ao lado de empresária após negar affair - Reprodução Instagram

Rebeca Andrade reaparece ao lado de empresária após negar affairReprodução Instagram

Publicado 01/07/2026 18:15 | Atualizado 01/07/2026 18:26

Rio - Rebeca Andrade voltou a movimentar as redes sociais, nesta quarta-feira (1º), ao compartilhar um álbum de fotos que inclui novos registros ao lado da empresária Gisele. As imagens foram publicadas semanas após a atleta negar, por meio da assessoria, que as duas estivessem vivendo um relacionamento.

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No carrossel, a medalhista olímpica aparece em clima de proximidade com a amiga durante um encontro para acompanhar um jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. A publicação também reúne bastidores da conquista da medalha de ouro no salto, treinos pelo Flamengo e um grande buquê de rosas vermelhas.Os rumores sobre um possível romance começaram após Rebeca agradecer o apoio de Gisele durante o Pan-Americano. "Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo", escreveu na ocasião. Depois da repercussão, a assessoria da ginasta afirmou que a empresária é apenas uma amiga e explicou que a atleta fez homenagens a diversas pessoas importantes em sua rotina.Mesmo após o esclarecimento, internautas continuaram especulando sobre a relação. Rebeca também chamou atenção ao curtir publicações no TikTok que mencionavam um suposto namoro entre as duas, incluindo comentários sobre uma possível aliança e mensagens celebrando o casal.