Giovanna Lima falou sobre fim do namoro com Lucas PizaneReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Giovanna Lima surgiu abalada no Instagram Stories, nesta quarta-feira (1º), para falar sobre o término do namoro com Lucas Pizane. O cantor e a nutricionista publicaram um texto nas redes sociais revelando o ponto final na relação.
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Lucas Pizane e Giovanna Lima anunciaram término do namoro - Reprodução/Instagram
Lucas Pizane e Giovanna Lima estavam juntos desde 2024 - Reprodução/Instagram
Giovanna Lima falou sobre fim do namoro com Lucas Pizane - Reprodução/Instagram
Giovanna Lima - Reprodução/Instagram
"Com o 1% de coragem que me restou, eu... eu vim aparecer aqui. Gente, eu queria agradecer todo mundo que me mandou mensagem ontem. É um pouco difícil a gente esperar qualquer coisa positiva tendo uma vida exposta na internet", disse ela. 
A ex-BBB comentou os recados de carinho enviados pelas seguidoras. "Vocês sabem como é, mas enfim. Eu sou muito grata pela comunidade que criei aqui e quase 90% é mulher. Recebi muitas mensagens lindas que só vi hoje. Muito apoio e torcida. Obrigada, gente, de verdade", afirmou. 
Colegas de confinamento no "Big Brother Brasil 24", Giovanna e Lucas iniciaram o romance em julho, meses após o encerramento do programa. Antes disso, o influenciador e a nutricionista foram vistos em clima de romance no São João da Thay, no Maranhão.