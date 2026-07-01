Giovanna Lima falou sobre fim do namoro com Lucas Pizane - Reprodução/Instagram

Giovanna Lima falou sobre fim do namoro com Lucas PizaneReprodução/Instagram

Publicado 01/07/2026 16:24 | Atualizado 01/07/2026 18:17

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"Com o 1% de coragem que me restou, eu... eu vim aparecer aqui. Gente, eu queria agradecer todo mundo que me mandou mensagem ontem. É um pouco difícil a gente esperar qualquer coisa positiva tendo uma vida exposta na internet", disse ela.

A ex-BBB comentou os recados de carinho enviados pelas seguidoras. "Vocês sabem como é, mas enfim. Eu sou muito grata pela comunidade que criei aqui e quase 90% é mulher. Recebi muitas mensagens lindas que só vi hoje. Muito apoio e torcida. Obrigada, gente, de verdade", afirmou.

Colegas de confinamento no "Big Brother Brasil 24", Giovanna e Lucas iniciaram o romance em julho, meses após o encerramento do programa. Antes disso, o influenciador e a nutricionista foram vistos em clima de romance no São João da Thay, no Maranhão.