Rafa Kalimann voltou aos treinos após chegada de Zuza - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann voltou aos treinos após chegada de Zuza Reprodução/Instagram

Publicado 01/07/2026 15:33 | Atualizado 01/07/2026 20:01

Rio - Rafa Kalimann, 33 anos, voltou à rotina de treinos após o nascimento da primeira filha, Zuza. Vestindo um macacão preto, a influenciadora brincou ao visitar pela primeira vez a academia da casa em que mora com Nattan. A bebê nasceu em janeiro, fruto da relação com o sertanejo.

fotogaleria

"Conhecendo a academia da minha própria casa hahahaha", escreveu nos Stories.

Em outra publicação, a ex-BBB foge da personal trainer e se joga ao som da música "Carta Aberta", da dupla Henrique e Juliano. "Eu reclamo de tudo, voltar é sempre humilhante e só treino ouvindo meu sertanejinho", afirmou.

Em recente participação no "Mais Você" , a influenciadora falou sobre o documentário "Tempo Para Amar". No audiovisual, Rafa aborda os desafios da maternidade e a importância de mostrar como a chegada de um filho provoca mudanças na vida conjugal.

"Porque, sim, essa é a realidade da maioria dos casais. Não é algo da Rafa e do Nattan. E é justamente por isso que a gente quis trazer esse tema, porque não é uma experiência só nossa", declarou.