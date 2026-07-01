Filho de Sandy e Lucas Lima aparece em foto rara e ganha elogios pela educação: 'Adulto funcional' - Reprodução Instagram

Filho de Sandy e Lucas Lima aparece em foto rara e ganha elogios pela educação: 'Adulto funcional'Reprodução Instagram

Publicado 01/07/2026 17:13 | Atualizado 01/07/2026 17:14

Rio - Lucas Lima compartilhou nesta quarta-feira (1º) uma sequência de fotos para relembrar os momentos que marcaram o mês de junho. Entre as imagens, uma chamou a atenção dos seguidores: um registro raro de Theo, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento do músico com Sandy, lavando a louça.

Na legenda, Lucas fez um balanço das últimas semanas e contou que precisou reduzir o ritmo após passar por uma cirurgia. "O lance da cirurgia me pegou demais. Mas me forçou a desacelerar dum jeito que eu nunca fiz na vida. E foi bem bonito. Foi um mês vivido pra dentro, com gente, muita gente. E muito amor. A vida é tri. Não fácil, mas tri", escreveu.

Embora o rosto do garoto não apareça, como costuma acontecer nas publicações dos pais, o clique repercutiu entre os internautas. Desde o nascimento de Theo, Sandy e Lucas optam por preservar a imagem do filho e evitam expô-lo nas redes sociais.

Nos comentários, o que mais chamou a atenção dos seguidores foi o fato de o menino estar ajudando nas tarefas domésticas. "O guri lavando louça é o máximo! Valores que conseguimos passar adiante!", comentou uma internauta. "O futuro adulto funcional que vocês estão criando", escreveu outra.