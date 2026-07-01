Filho de Sandy e Lucas Lima aparece em foto rara e ganha elogios pela educação: 'Adulto funcional'Reprodução Instagram
Lucas Lima encanta ao mostrar filho com Sandy: 'Adulto funcional'
Theo, de 12 anos, apareceu enquanto ajudava nas tarefas de casa
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