Luísa Sonza participou do videocast ’Desculpa Alguma Coisa’ - Reprodução de vídeo

Luísa Sonza participou do videocast ’Desculpa Alguma Coisa’Reprodução de vídeo

Publicado 01/07/2026 14:39

Rio - Luísa Sonza falou sobre o processo por racismo movido contra ela em 2018. Na ocasião, ela pediu um copo de água a uma mulher negra durante festa realizada em Fernando de Noronha, mas a advogada não trabalhava no local. A cantora revelou os aprendizados e o entendimento sobre o próprio comportamento após o episódio.

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"O que eu busco fazer é sempre estar me atualizando, sempre buscando o melhor e sempre, claro, por trás das câmeras. Eu acho que a melhor justificativa, ou a melhor desculpa, são as atitudes. E isso eu busquei sempre. Sempre tentei ser perfeita, mas é impossível ser completamente perfeita. E eu acho que hoje eu perdoo também a ignorância de uma Luísa de 10 anos atrás", disse ela no videocast "Desculpa Alguma Coisa".

A cantora explicou que, no primeiro momento, teve um olhar individual da situação e só depois entendeu o impacto de sua atitude. "Você não entende, tipo assim: 'gente, mas não é que não é sobre mim. É sobre o outro, sobre como o outro se sente'. Eu sou uma pessoa que atinge muitas pessoas. Então, o meu comportamento dentro disso tem que ser muito social e contribuir pra não seguir nessa estrutura que é racista, que é elitista, que é machista".

Luísa Sonza destacou que a mudança é demonstrada com atitudes. "Eu não sou uma pessoa que se defende, eu sou uma pessoa que faz. Uma pessoa que cresce, que ajuda, que acredita. Bom, então o que eu tenho que fazer pra ser uma pessoa melhor? Como eu posso entender essa situação? Mas não como resposta, é como pessoa", afirmou.

"Às vezes, não é sobre você. E você tem que, eu acho que é isso que nós, como mulheres brancas, temos que carregar muito forte. Tipo, a luta contra o racismo e o problema do racismo é com a gente. Entende? Não são com as pessoas pretas. A gente tem esse dever", completou a artista.