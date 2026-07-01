Luísa Sonza participou do videocast ’Desculpa Alguma Coisa’Reprodução de vídeo
Luísa Sonza abre o jogo sobre processo de racismo
Artista destacou transformações após compreensão do próprio comportamento
Deborah Secco mostra treino e encara frio de -6 ºC no Chile
Atriz publicou fotos e vídeos em que aparece treinando, esquiando e relaxando em uma piscina aquecida cercada pela neve
Virginia exibe ferimento no pé após jogos do Brasil: 'Vou de chinelo'
'Resquícios do jogo passado', brincou a influenciadora ao mostrar o machucado causado pelo salto alto
Sabrina Sato relata dificuldade com roupa íntima na gravidez
Apresentadora reclamou da necessidade de comprar novas peças
Lore Improta explica como administra o tempo entre os filhos
Dançarina relatou preocupação em dar atenção à primogênita
Ivete Sangalo toma banho de rio e capina durante viagem ao sertão
Artista mostrou um lado mais simples da rotina em meio à natureza
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Novos registros publicados pela medalhista fizeram o assunto voltar a repercutir na web
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