Grávida, Sabrina Sato reclamou de perrengue com roupa íntima - Reprodução/Instagram

Grávida, Sabrina Sato reclamou de perrengue com roupa íntima Reprodução/Instagram

Publicado 01/07/2026 19:59

Rio - Sabrina Sato comentou o impacto das mudanças corporais em suas roupas durante a gravidez. Em aparição nas redes sociais nesta quarta-feira (1º), a apresentadora relatou que as peças íntimas já não servem mais e que precisará de novas.

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"Fui fazer as malas para viajar e me dei conta de que as minhas roupas já não estão entrando e nem servindo. Agora, o que fiquei mais impressionada é que minhas calcinhas, sempre gostei de calcinha micro, também não estão servindo", contou nos Stories.

A mulher de Nicolas Prattes enfrentou a mesma situação quando estava grávida de Zoe. "Não sei se vocês lembram da outra gestação, eu parecia um oito. Ganhei barriga e bunda, na mesma proporção. Fica uma bolota na frente e uma bolota atrás. Vou precisar de calcinha urgente, tamanho M, G, entendeu?", disse.