Grávida, Sabrina Sato reclamou de perrengue com roupa íntima Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Sabrina Sato comentou o impacto das mudanças corporais em suas roupas durante a gravidez. Em aparição nas redes sociais nesta quarta-feira (1º), a apresentadora relatou que as peças íntimas já não servem mais e que precisará de novas. 
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Sabrina Sato espera um filho com o ator Nicolas Prattes - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciaram gravidez - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato será mãe de um menino - Reprodução/Instagram
Grávida, Sabrina Sato reclamou de perrengue com roupa íntima - Reprodução/Instagram
"Fui fazer as malas para viajar e me dei conta de que as minhas roupas já não estão entrando e nem servindo. Agora, o que fiquei mais impressionada é que minhas calcinhas, sempre gostei de calcinha micro, também não estão servindo", contou nos Stories. 
A mulher de Nicolas Prattes enfrentou a mesma situação quando estava grávida de Zoe. "Não sei se vocês lembram da outra gestação, eu parecia um oito. Ganhei barriga e bunda, na mesma proporção. Fica uma bolota na frente e uma bolota atrás. Vou precisar de calcinha urgente, tamanho M, G, entendeu?", disse.
No domingo (28), Sabrina Sato organizou um chá revelação intimista e descobriu que o bebê que espera é um menino. A apresentadora mostrou a decoração em tons claros, que contou com bolo de três andares, docinhos e cupcakes.