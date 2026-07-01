Lore Improta comentou divisão de tempo entre os filhos - Reprodução/Instagram

Lore Improta comentou divisão de tempo entre os filhos Reprodução/Instagram

Publicado 01/07/2026 19:00

Rio - Lore Improta, de 32 anos, relatou as adaptações na rotina para dividir o tempo entre os filhos, Liz, de 4, e Levi, de um mês. Nesta quarta-feira (1º), a dançarina marcou presença na aula de balé da primogênita e abordou a importância de estar presente nos compromissos da menina, mesmo com um recém-nascido em casa.

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"Na maioria das vezes, quando a gente tem um neném, as atenções são todas direcionadas para ele, e a família acaba meio que colocando a outra criança de escanteio e tudo mais. Então, eu fiz algumas adaptações lá em casa, que vou passar aqui para vocês", afirmou ela.

A mulher de Léo Santana reorganizou a dinâmica com as pessoas que frequentam a residência da família e aproveita os momentos de descanso do caçula para acompanhar as atividades de Liz. "Vou à apresentação de jazz dela, eu vou à outra apresentação, eu quero estar perto. Então, eu acho que ela vai entendendo também que existe o lugar dela, que ela está sendo vista".

Lore Improta revelou, ainda, que o bebê não se alimenta exclusivamente de leite materno e complementa a amamentação de Levi com fórmula. "Eu sei que esse é um assunto que traz muitos questionamentos e muitas dúvidas para muitas mães. Eu enxergo muito isso. 'Meu Deus, como é que eu vou administrar duas crianças em casa? Como é que eu vou fazer com que a Liz não se sinta mal ou triste?'", disse.

"Então, tem dado certo aqui em casa dessa maneira. Eu sinto que ela está bem, que ela está feliz, que ela tem ajudado com o Levi, que gosta de participar e que se sente muito amada e muito querida por nós", concluiu.