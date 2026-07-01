Lore Improta comentou divisão de tempo entre os filhos Reprodução/Instagram
Lore Improta explica como administra o tempo entre os filhos
Dançarina relatou preocupação em dar atenção à primogênita
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