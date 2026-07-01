Ivete Sangalo toma banho de rio e capina durante viagem ao sertãoReprodução Instagram
Na legenda da publicação, a artista resumiu o momento com apenas uma palavra: "Junho". As imagens ainda mostram Ivete ao lado de um cavalo e descansando na companhia de um cachorro.
Na noite anterior, a cantora contou aos seguidores que escolheu passar esse período ao lado dos filhos, em meio à natureza. "Tô aqui no sossego do meu sertão, passando as minhas férias com as crianças. Feliz, tranquila, em paz. Tô no meu canto", afirmou.
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