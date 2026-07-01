Ivete Sangalo toma banho de rio e capina durante viagem ao sertão - Reprodução Instagram

Ivete Sangalo toma banho de rio e capina durante viagem ao sertãoReprodução Instagram

Publicado 01/07/2026 18:58

Rio - Ivete Sangalo mostrou um lado mais simples da rotina ao compartilhar novos registros nas redes sociais nesta quarta-feira (1º). Além de aparecer tomando banho de rio, a cantora também surgiu capinando, caminhando pela propriedade e convivendo com os animais durante a temporada no sertão.