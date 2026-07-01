Chris Brown é condenado a pagar indenização pela Justiça da Califórnia - Reprodução/Instagram

Chris Brown é condenado a pagar indenização pela Justiça da Califórnia Reprodução/Instagram

Publicado 01/07/2026 15:47 | Atualizado 02/07/2026 11:57

Rio – Chris Brown, de 37 anos, foi condenado pela Justiça da Califórnia a pagar uma indenização de US$ 12,9 milhões (o equivalente a R$ 67 milhões) à ex-funcionária Maria Avila, atacada por um cão na propriedade do cantor. O caso aconteceu em 2020, em Los Angeles, na Califórnia.



Maria Avila trabalhava como governanta quando sofreu agressão por parte do animal, Hades, um pastor-do-cáucaso que atuava como cão de guarda na residência. Ela teve ferimentos graves nas regiões do rosto e do braço, tendo este que ser reconstruído. A mulher entrou na justiça contra o rapper em 2021.



O artista estava presente no local no momento em que o quadro ocorreu, e, em depoimento, declarou que colocou o cão em um canil depois do acontecimento. Entretanto, Brown teria se retirado da propriedade antes de acionar por socorro, e um segurança teria chamado por ajuda médica para Avila.



Apesar de reconhecer negligência diante de caso, o cantor explicou decisão como tentativa de evitar "um circo midiático por causa do meu status como artista... então fui aconselhado a me manter afastado". Ele disse, ainda, que teria orientado Maria e a irmã, Patricia, a não sair do local sem antes avisar, devido a presença do cachorro. Elas refutaram a fala de Brown.



Com a conclusão da ação, a Justiça definiu a vitória do caso para a família de Avila. De acordo com informações divulgadas pela revista “Billboard”, a irmã e o marido da vítima, Patricia Avila e Oscar Olivo, também serão indenizados. Patricia irá receber US$ 885 mil por danos emocionais, e Oscar ganhará US$ 50 mil.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa