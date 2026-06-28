Sabrina Sato organizou chá revelação do bebê que espera com Nicolas Prattes Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Nicolas Prattes organizam chá revelação intimista
Apresentadora planejou evento após insistência da filha, Zoe
Sabrina Sato e Nicolas Prattes organizam chá revelação intimista
Apresentadora planejou evento após insistência da filha, Zoe
Cariúcha relata susto após mãe quase ser atacada por pitbull
Apresentadora se revoltou com animal solto sem focinheira
Giovanna Antonelli recorda casal lésbico para celebrar Dia do Orgulho
Atriz protagonizou primeiro casamento homoafetivo na TV Globo junto de Tainá Müller
Anitta reúne famosos para festa junina em mansão no Rio
Lexa, Angélica e Luciano Huck estiveram no arraiá da cantora
Grazi Massafera ganha buquê de flores no aniversário de 44 anos
Atriz passou a data especial em Florença, na Itália
MC Gorila é diagnosticado com câncer e passa por cirurgia
Funkeiro cancelou apresentações dos próximos meses para focar na recuperação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.