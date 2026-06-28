Sabrina Sato organizou chá revelação do bebê que espera com Nicolas Prattes - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato organizou chá revelação do bebê que espera com Nicolas Prattes Reprodução/Instagram

Publicado 28/06/2026 18:08 | Atualizado 28/06/2026 18:08

Rio - Sabrina Sato e Nicolas Prattes reuniram a família neste domingo (28) para o chá revelação intimista do bebê que o casal espera. A apresentadora mostrou a decoração em tons claros, que contou com bolo de três andares, docinhos e cupcakes.

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Em foto publicada no Instagram Stories, a rainha de bateria da Vila Isabel surge usando um figurino combinando com o do marido. Os dois apostaram em calça jeans e camisa branca. O ator aparece, ainda, com a mão na barriga da mulher.

Zoe, fruto da antiga relação de Sabrina Sato com Duda Nagle, não escondeu que torce para ter um irmãozinho e colocou adesivos azuis na bochecha.

A menina foi quem motivou a apresentadora a fazer o evento. "A Zoe teve ideias, ela pesquisou, assistiu vídeos e quer fazer chá revelação. Então vamos fazer, né? Eu, que sempre falei que não ia fazer essas coisas, vou ter que fazer", disse ela.