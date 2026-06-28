Mãe de Cariúcha quase foi atacada por pitbull - Reprodução/Instagram

Mãe de Cariúcha quase foi atacada por pitbullReprodução/Instagram

Publicado 28/06/2026 17:23

Rio - Cariúcha passou por um susto neste domingo (28) ao ter que se jogar na frente da mãe para evitar o ataque de um pitbull que não usava focinheira. A apresentadora estava em um parque no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, quando o animal se aproximou do local em que elas aproveitavam o dia de sol.

fotogaleria

"Olha, eu tô totalmente tremendo. Eu tô aqui no Parque do Morumbi com a minha mãe. O pitbull, dois pitbulls, um sem focinheira, tava vindo se aproximando da minha mãe. E aí eu vim proteger a minha mãe porque o cachorro veio para cima", contou nos Stories.

A apresentadora do "SuperPop", da RedeTV!, detalhou a situação para os seguidores. "Tinham dois pitbulls. Um tava com a focinheira e o outro que veio para cima da minha mãe tava sem a porcaria da focinheira. Aí eu falei: Ô moça, segura esse cachorro!. Aí ela não tava nem aguentando segurar o próprio pitbull dela".

Em seguida, Cariúcha alertou os tutores para colocarem focinheira em seus cães. "Cara, isso tem que ter uma lei. Vocês têm que parar de andar com esse cachorro sem focinheira. Sabe o que ela falou? 'O meu pitbull é bonzinho'. Bonzinho pra você, na sua casa. Aqui tem um monte de criança e gente aqui no parque", concluiu.