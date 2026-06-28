Paolla Oliveira relata uso indevido de IA com sua imagemReprodução Instagram
"Tem fotos minhas na internet que eu nunca tirei. Vídeos meus falando coisas que eu nunca disse. Um corpo circulando por aí com o rosto em cima que não é o meu. Isso para mim já virou rotina. Toda semana tenho que falar com um advogado", afirmou.
Ao longo da publicação, Paolla chamou atenção para o impacto desse tipo de conteúdo na vida de outras mulheres, especialmente das mais jovens. Segundo ela, a tecnologia ampliou o alcance de uma violência que já existia. "Que mulher cresce inteira em um mundo onde qualquer pessoa pode despi-la, deixá-la vulnerável, em segundos? Que poder é esse?", questionou.
A atriz também refletiu sobre os prejuízos causados pela disseminação de imagens falsas e reforçou que a responsabilidade nunca deve recair sobre quem é exposto. "A credibilidade de uma mulher ainda é medida pela imagem dela. Agora, me diz, como a gente constrói uma imagem de credibilidade num mundo onde o tempo inteiro estão criando imagens falsas da gente? (...) Estou junto com vocês, estudando, me assustando e entendendo", concluiu. Assista:
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