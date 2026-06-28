Paolla Oliveira relata uso indevido de IA com sua imagem - Reprodução Instagram

Paolla Oliveira relata uso indevido de IA com sua imagemReprodução Instagram

Publicado 28/06/2026 22:25

Rio - Paolla Oliveira usou as redes sociais neste domingo (28) para falar sobre o uso indevido de inteligência artificial envolvendo sua imagem. A atriz contou que convive com a circulação de fotos e vídeos falsos na internet e revelou que, com frequência, precisa recorrer à Justiça para lidar com o problema.



"Tem fotos minhas na internet que eu nunca tirei. Vídeos meus falando coisas que eu nunca disse. Um corpo circulando por aí com o rosto em cima que não é o meu. Isso para mim já virou rotina. Toda semana tenho que falar com um advogado", afirmou.



Ao longo da publicação, Paolla chamou atenção para o impacto desse tipo de conteúdo na vida de outras mulheres, especialmente das mais jovens. Segundo ela, a tecnologia ampliou o alcance de uma violência que já existia. "Que mulher cresce inteira em um mundo onde qualquer pessoa pode despi-la, deixá-la vulnerável, em segundos? Que poder é esse?", questionou.



A atriz também refletiu sobre os prejuízos causados pela disseminação de imagens falsas e reforçou que a responsabilidade nunca deve recair sobre quem é exposto. "A credibilidade de uma mulher ainda é medida pela imagem dela. Agora, me diz, como a gente constrói uma imagem de credibilidade num mundo onde o tempo inteiro estão criando imagens falsas da gente? (...) Estou junto com vocês, estudando, me assustando e entendendo", concluiu. Assista: