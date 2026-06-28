Angélica compareceu ao ’Arraiá da Anitta’ - Reprodução/Instagram

Angélica compareceu ao ’Arraiá da Anitta’Reprodução/Instagram

Publicado 28/06/2026 12:41

Rio - Famosos marcaram presença na festa junina organizada por Anitta em sua mansão, na noite de sábado (27), no Rio de Janeiro. Apesar da proibição de fotos e vídeos, os artistas compartilharam os bastidores da celebração nas redes sociais.

fotogaleria

Angélica posou com Luciano Huck na chegada e também divulgou clique com a anfitriã. Já Lexa publicou um vídeo, neste sábado (28), dançando com o marido, o ator Ricardo Vianna, e comentou sobre a roupa típica usada por ela e confeccionada por artesãos de Pernambuco.

"Ontem foi dia de arraiá da minha amiga. Foi tão legal!!! E esse look? O Nordeste tem a referência de transformar materiais como palha em arte. Esse figurino demorou duas semanas para ficar pronto e eu tô apaixonada por ele", afirmou.

Também estiveram no evento Marina Ruy Barbosa, Nicole Bahls, Thomás Aquino, Rainer Cadete, Duda Beat e o namorado, Allan Souza Lima.