Grazi Massafera recebeu flores no aniversário de 44 anos - Reprodução/Instagram

Grazi Massafera recebeu flores no aniversário de 44 anos Reprodução/Instagram

Publicado 28/06/2026 11:46

Rio - O dia é dela! Grazi Massafera completou 44 anos neste domingo (28) e mostrou nas redes sociais o buquê de flores que recebeu durante viagem à Itália. A atriz está solteira desde o fim do namoro com o modelo Marlon Teixeira em 2023.

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"Mais uma volta ao sol. Abençoada", escreveu na legenda. Ela curte um período de férias após o término da novela "Três Graças", da TV Globo.

A atriz viajou na companhia da filha, Sofia, de 14 anos, fruto da antiga relação com Cauã Reymond. As duas estão hospedadas no Collegio alla Querce, instalado em uma propriedade histórica do século XVI, nas colinas de Florença. O hotel é conhecido pela arquitetura clássica, pelos jardins e pela vista privilegiada da cidade.