Giovanna Antonelli relembrou casal lésbico de ’Em Família’ Reprodução de vídeo
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Atriz protagonizou primeiro casamento homoafetivo na TV Globo junto de Tainá Müller
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