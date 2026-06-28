Giovanna Antonelli relembrou casal lésbico de ’Em Família’ - Reprodução de vídeo

Giovanna Antonelli relembrou casal lésbico de ’Em Família’ Reprodução de vídeo

Publicado 28/06/2026 16:30

Rio - Giovanna Antonelli aproveitou o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado neste domingo (28), para relembrar o casal lésbico vivido com Tainá Müller na novela "Em Família" (2014), da TV Globo. A artista compartilhou um vídeo das personagens nas redes sociais.

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"Até hoje me emociono vendo o carinho que esse casal recebe, né, minha parceira? Que privilégio ter feito parte dessa história. Que a gente siga celebrando o respeito, a diversidade e o amor", afirmou ela.

Tainá Müller retribuiu a mensagem da colega nos comentários da publicação. "Ah, foi demais", declarou.

Na última novela escrita por Manoel Carlos (1933-2026), Clara (Giovanna Antonelli) é uma dona de casa que se apaixona pela fotógrafa Marina (Tainá Müller). A personagem enfrenta o término do casamento com Cadu ((Reynaldo Gianecchini) e o preconceito da família para viver o romance.

O relacionamento das personagens rendeu um momento histórico para TV Globo: a exibição do primeiro casamento homoafetivo.