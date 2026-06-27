Curtida de Zé Felipe em fotos de Bella Campos na praia agita a web - Reprodução Instagram

Curtida de Zé Felipe em fotos de Bella Campos na praia agita a webReprodução Instagram

Publicado 27/06/2026 22:54

Rio - Bella Campos movimentou as redes sociais neste sábado (27) ao compartilhar um álbum de fotos na praia. Nos registros, a atriz aparece de biquíni, exibindo o físico e o novo visual, com os cabelos curtos e loiro platinado.

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Além dos elogios à artista, um detalhe chamou a atenção dos internautas: a curtida de Zé Felipe na publicação. O gesto foi suficiente para gerar comentários de seguidores, que voltaram a especular sobre uma possível aproximação entre os dois. "@zefelipe está de olho kkkk", escreveu um internauta. "Zé Felipe curtiu", observou outro.Essa não é a primeira vez que Bella e o cantor despertam a curiosidade dos fãs. Em julho do ano passado, os dois passaram a se seguir no Instagram, pouco depois da separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Na época, a movimentação também repercutiu nas redes sociais e rendeu diversos comentários.Enquanto a interação virou assunto entre os seguidores, a publicação também recebeu uma enxurrada de elogios à atriz. Muitos destacaram a boa forma e o novo corte de cabelo adotado por Bella após o fim do remake de "Vale Tudo".