MC Gorila passou por cirurgia após descoberta de um câncer - Reprodução/Instagram

MC Gorila passou por cirurgia após descoberta de um câncer Reprodução/Instagram

Publicado 28/06/2026 11:14

Rio - MC Gorila revelou aos seguidores na noite de sábado (27) que precisou realizar uma cirurgia após ser diagnosticado com câncer no intestino. A equipe do artista já havia anunciado o cancelamento de shows dos próximos meses e divulgou nota atualizando o estado de saúde do funkeiro.

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"A equipe do MC Gorila vem informar aos fãs, amigos, parceiros e contratantes que o artista precisou passar por uma cirurgia no intestino em decorrência de um diagnóstico de câncer. O procedimento foi realizado com sucesso, e neste momento ele encontra-se em recuperação, recebendo todos os cuidados médicos necessários", comunicou nas redes sociais.

Segundo a nota, o processo de recuperação do cantor tem "evoluído de forma positiva". "O MC Gorila segue determinado e confiante em seu processo de recuperação e, em breve, gradativamente retornará às suas atividades e aos palcos, fazendo aquilo que mais ama: levar sua música e sua energia ao público".

"Pedimos a compreensão de todos durante este momento e reforçamos que qualquer atualização oficial será divulgada exclusivamente pelos canais da equipe. Agradecemos o carinho, a confiança e as orações de todos", concluiu.