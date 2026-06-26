MC Gorila anunciou pausa nos shows ao aparecer em hospital - Reprodução / Instagram

MC Gorila anunciou pausa nos shows ao aparecer em hospitalReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2026 12:02

Rio - MC Gorila anunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira (25), a pausa nos shows nos próximos meses, ao surgir em uma cama de hospital. O cantor, no entanto, não revelou mais informações sobre o estado de saúde.

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"Fala, família Gorila! Passando aqui para avisar que, por motivos de força maior, o Gorila vai dar uma pausa nos shows nos próximos meses e não estamos fechando novas datas no momento. A gente sabe que vocês estavam ansiosos pelos encontros, e nós mais ainda. Mas agora precisamos desse tempo. Fiquem tranquilos que assim que tivermos novidades sobre a volta, vocês serão os primeiros a saber por aqui. Obrigado pelo amor de sempre. 'Tamo' junto", disse o comunicado.

A publicação preocupou os fãs, que, assim como os famosos, enviaram mensagens de apoio ao artista. "Melhoras", comentou MC Carol de Niterói. "Melhoras!!! Que Deus te abençoe", desejou a cantora Pocah. "Melhoras, mestre", escreveu o comediante Diogo Defante.

"O que aconteceu com nosso Gorila? Informações, por favor", pediu um admirador. "Espero que não seja nada grave", expressou um internauta. "Estarei orando e pedindo pela sua vida, ídolo. Que tudo fique bem logo. Deus é contigo, irmão", disse um seguidor. "Se recupere logo", falou outra pessoa.

Apesar dos comentários carinhosos, alguns internautas reagiram de maneira descontraída. A equipe do MC, então, rebateu a atitude, ressaltando a seriedade da situação: "Nem tudo é brincadeira, rapaziada".

O DIA entrou em contato com o MC a respeito de mais informações sobre o estado de saúde, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.