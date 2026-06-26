Bruna Marquezine e Sasha Meneghel eternizam amizade com tatuagens iguaisReprodução Instagram
Bruna Marquezine e Sasha Meneghel eternizam amizade com tatuagens iguais; veja
Tatuador compartilhou o resultado nas redes sociais e desenho escolhido pelas amigas chamou a atenção dos fãs
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