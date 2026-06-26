Bruna Marquezine e Sasha Meneghel eternizam amizade com tatuagens iguais - Reprodução Instagram

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel eternizam amizade com tatuagens iguaisReprodução Instagram

Publicado 26/06/2026 18:58

Rio - Uma pequena estrela vermelha com um rosto sorridente foi o desenho escolhido por Bruna Marquezine e Sasha Meneghel para a nova tatuagem. O resultado da sessão foi compartilhado nas redes sociais pelo tatuador João Klein e rapidamente chamou a atenção dos fãs.

O desenho, feito em tinta vermelha, aparece em uma região semelhante do braço das duas e segue um estilo delicado e minimalista. Na publicação, Sasha reagiu com um emoji de coração vermelho, enquanto Bruna foi marcada pelo artista.

A escolha repercutiu entre os seguidores, que aprovaram o novo visual. "Amei a tattoo das meninas", escreveu uma internauta. "Lindas", comentou outra.

A tatuagem é mais um registro da amizade entre Bruna e Sasha, que se conhecem desde a infância. Ao longo dos anos, as duas já apareceram juntas em viagens, festas e eventos, além de frequentemente demonstrarem o carinho que mantêm uma pela outra nas redes sociais.